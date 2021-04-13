Байден во второй раз позвонил Путину: о чем говорили

Международное сообщество вновь стоит на ушах. Сегодня, 13 апреля, состоялся уже вторая телефонная беседа между лидером Штатов Джозефом Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности разговора сообщили в Белом Доме.



Байден и Путин поговорили во второй раз. Фото: ТАСС

По заявлению американской стороны, изначально президенты обсудили некоторые вопросы, связанные с вооружением и общей безопасностью стран. Помимо этого Джозеф Байден подчеркнул, что американцы собираются отстаивать собственные ценности, в том числе насчет свободы. Таким образом глава США напомнил Путину, что никто не собирается терпеть очередных вмешательств выборы или же атак российских хакеров на американское интернет-пространство.

Наиболее важным для украинцев в этом разговоре стало то, что американский лидер вспомнил и о нашей стране. Как сообщает пресс-служба Белого Дома, Путину в который раз напомнили, что Америка глубоко ценит территориальную целостность любого государства. Поэтому-то Байден и обеспокоен наличием российской армии неподалеку украинских границ. Также президент США упомянул и Крым — куда Россия нынче активно стягивает различные войска и технику. Байден призвал Владимира Путина перестать накалять обстановку в вопросе Украины.

Также сообщается, что лидеры двух стран обсудили возможность встречи в некой "третьей" стране. Конкретные детали пока неизвестны.

Стоит отметить, что не прошло еще и двух недель с того времени, как Джозеф Байден впервые созвонился с главой украинского государства Владимиром Зеленским. "Комментарии" предлагают узнать детали деловой беседы украинского и американского президентов. Также на сайте можно прочесть о том, как её оценивают различные эксперты. Не обошлось и без мнения простых украинцев — соцсети довольно бурно реагировали на беседу Зеленского и Байдена.

Помимо этого вы можете прочесть, как в Белом Доме оценивают прежнее критическое высказывание Джозефа Байдена о Путине. Напомним, не так давно лидер Штатов заявил, что считает российского президента убийцей.

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