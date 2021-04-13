Байден во второй раз позвонил Путину: о чем говорили

BTC/USD
63080.30
ETH/USD
2273.86
LTC/USD
268.73
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Международное
сообщество вновь стоит на ушах. Сегодня, 13 апреля, состоялся уже вторая телефонная беседа между лидером Штатов Джозефом Байденом и президентом РФ
Владимиром Путиным. Подробности разговора сообщили в Белом Доме.
Байден и Путин поговорили во второй раз. Фото: ТАСС
По заявлению
американской стороны, изначально президенты обсудили некоторые вопросы,
связанные с вооружением и общей безопасностью стран. Помимо этого Джозеф Байден
подчеркнул, что американцы собираются отстаивать собственные ценности, в том
числе насчет свободы. Таким образом глава США напомнил Путину, что никто не
собирается терпеть очередных вмешательств выборы или же атак российских хакеров
на американское интернет-пространство.
Наиболее важным для украинцев в этом разговоре стало то, что американский лидер вспомнил и о нашей стране. Как сообщает пресс-служба Белого Дома, Путину в который раз напомнили, что Америка глубоко ценит территориальную целостность любого государства. Поэтому-то Байден и обеспокоен наличием российской армии неподалеку украинских границ. Также президент США упомянул и Крым — куда Россия нынче активно стягивает различные войска и технику. Байден призвал Владимира Путина перестать накалять обстановку в вопросе Украины.
Также сообщается, что лидеры двух стран обсудили возможность встречи в некой "третьей" стране. Конкретные детали пока неизвестны.
Стоит отметить,
что не прошло еще и двух недель с того времени, как Джозеф Байден впервые созвонился
с главой украинского государства Владимиром Зеленским. "Комментарии" предлагают
узнать детали деловой беседы украинского и американского президентов. Также на
сайте можно прочесть о том, как её оценивают различные эксперты. Не обошлось и
без мнения простых украинцев — соцсети довольно бурно реагировали на беседу Зеленского и Байдена.
Помимо этого вы
можете прочесть, как в Белом Доме оценивают прежнее критическое высказывание Джозефа Байдена о Путине. Напомним, не так давно лидер Штатов заявил, что считает
российского президента убийцей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости