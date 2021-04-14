Переговоры Байдена и Путина: сумеют ли договориться президенты

Президент США Джо Байден поговорил 13 апреля по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Поднималась тема напряжения у границ Украины. Также Байден озвучил Путину предложение в ближайшие месяцы провести в третьей стране саммит на высшем уровне "для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия". Где и когда может состояться встреча? До чего могут договориться – и могут ли? Существует ли вероятность, что Украина станет разменной монетой? Чтобы разобраться в этих вопросах, "Комментарии" обратились к экспертам.

Переговоры Путина и Байдена - Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"США и РФ находятся на полярных позициях — и вряд ли готовы друг друга слышать"

Аналитик, политолог-американист Владислав Фарапонов не исключает, что очная встреча Байдена и Путина может состояться во второй половине лета.

"Раньше вряд ли получится, — считает он. — Об этом говорит пока еще неготовность Байдена к внешнеполитическим поездкам по миру. Возможно, площадкой для встречи станет Хельсинки — неплохой символический вариант для обеих сторон. Хотя Байдена это может не устроить. Ведь там у Путина была встреча с Трампом, которая имела негативный оттенок на репутацию американских спецслужб. Так что, скорее всего, будет место похожее на Хельсинки, но не Хельсинки".

По мнению Владислава Фарапонова, Путин вряд ли будет повышать ставки до встречи с Байденом.

"В таком информационном пространстве, которое РФ сама готовит, и на которое отвечает, новых очевидных провокаций с российской стороны не должно быть. Если что-то и будет, то хорошо замаскированное. На открытую конфронтацию и провокацию Кремль не пойдет до встречи президентов США и РФ. Если Путин на нее согласится, конечно", — отмечает аналитик.

Он сомневается, что руководители США и России сумеют договориться о чем-то глобальном.

"Договоренность о встрече — еще не значит договоренности по ее итогам. По стратегическим вопросам США и РФ находятся на полярных позициях — и вряд ли готовы друг друга слышать. По крайней мере, на данном этапе, — подчеркивает Владислава Фарапонов. — Рискну предположить, что больше на уступки придется идти Америке, если она захочет иметь прагматичную и более-менее понятный подход в отношениях с Россией. Если нет — ни к чему серьезному это не приведет. Лишь несколько отсрочит и так назревшую конфронтацию".

"РФ действует по старой схеме: создает проблемы, а потом пытается продать подороже свое частичное участие в их разрешении"

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара подчеркивает, что ориентироваться следует на расшифровку разговора, предоставленную американской стороной. Ведь Россия не раз специально искривляла суть переговоров, подавая их результаты в другом ключе, нежели всё было на самом деле.

"Согласно данным Белого дома, Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы. И это не просто потому, что Байден сейчас занят внутриполитическими и экономическими проблемами, реализацией своей внешнеполитической стратегии. Сделано это еще и для того, чтобы "подвесить" в каком смысле Путина. Потому что смертоносный металл притянут к украинским границам. И потенциальные переговоры могут снизить накал страстей. Путин рациональный человек, хоть его реальность значительно отличается от нашей. Но он не будет идти на конфронтацию, когда есть возможность сесть с американцами за стол переговоров — и попробовать навязать им свое видение мира. Впрочем, вполне в духе Путина поддерживать вплоть до переговоров напряжение под видом проведения учений. А также контролируемо обострять ситуацию на Донбассе, традиционно отрицая участие России в конфликте", — отмечает Александр Хара.

По его словам, РФ действует по старой схеме: создает проблемы, а потом пытается продать подороже свое частичное участие в их разрешении.

"Путин будет настаивать, что имеет право творить, что хочет, не только на территории РФ (насилие против политических оппонентов, вообще против российских граждан), но и – на всем постсоветском пространстве. Которое Россия считает своей сферой влияния. А потому, мол, – принимайте Путина как он есть. Да, он убийца. Но, как ответил сам российских президент в ответ на это утверждение Байдена, — "кто обзывается, тот так и называется". Мол, американцы — тоже убийцы. Все так поступают — и я так поступаю. А потому, по логике Путина, следует отбросить эти западное лицемерие и договариваться с силовых позиций", — поясняет эксперт.

Для Байдена, по его мнению, такие вещи неприемлемы.

"Есть внутренняя ситуация, — подчеркивает Александр Хара. — Трампа критиковали за то, что он слишком мягкий по отношению к РФ. Что закрывает глаза на то, что Путин творит в своей стране, в Украине и даже в США (вмешательство в выборы, кибератаки). И если Байден попробует сделать шаг даже не навстречу Путину, а назад с нынешних позиций, он попадет под град критики не только со стороны республиканцев (которые только того и ждут), но и от сопартийцев, которые ратуют за жесткую линию по отношению к РФ".

Есть и внешний фактор, также имеющий немалое значение.

"Не воспримут соглашательство с Россией ряд стран Европы, особенно тех, кто ранее был в советском лагере, испытал агрессию СССР и продолжает испытывать угрозу со стороны России. Это и страны северной Европы — Финляндия, Норвегия, Швеция, где россияне все более нагло ведут себя в военном смысле. Это Польша, страны Балтии. К тому же, если США будут мягкими с РФ, как они смогут противостоять более жесткому, опасному, крупному в стратегическом плане (по масштабу и времени) сопернику как Китай. А КНР всё более агрессивно ведет себя в Южно-Китайском море, продолжает милитаризацию, подавление своих соседей. Создает напряжение вокруг Тайваня – острова, который США обещали защищать. Где гарантия, что если Байден будет мягок с РФ, на Тайване не появятся "желтые китайские человечки", как в 2014-м – "зеленые человечки" в Крыму? Так что у Байдена нет маневра для отступления. И Украину, уверен, не сделают в возможных переговорах разменной монетой", — резюмирует Александр Хара.

Ранее портал "Комментарии" писал о возможных переговорах Путина и Зеленского.

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