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Главная Новости Политика внешняя политика «Украина таких граждан не знает»: Кравчук отозвался об участии «ДНР» и «ЛНР» в переговорах ТКГ
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«Украина таких граждан не знает»: Кравчук отозвался об участии «ДНР» и «ЛНР» в переговорах ТКГ

Россия не хочет переносить переговоры из Минска, потому что это невыгодно представителям ОРДЛО, говорит политик

сегодня, 12:02
Автор:

Вечканова Елена

Дипломатическая работа Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса временно находится в тупике. Причина — в отказе Украины продолжить переговоры на белорусской территории. РФ, в свою очередь, отказалась от переноса встреч в другие страны. Как с этим могут быть связаны представители так называемых "ЛДНР", рассказал руководитель отечественной делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщают "Факты".

«Украина таких граждан не знает»: Кравчук отозвался об участии «ДНР» и «ЛНР» в переговорах ТКГ

Кравчук называет позицию России абсурдом. Фото: Апостроф

По мнению политика, предложенная им ранее смена Беларуси на Польшу является весьма условной. С равным успехом ТКГ могла бы "переехать" в Финляндию или Швейцарию. Однако ни один из этих вариантов, подчеркивает Кравчук, не устроит РФ. И в первую очередь потому, что это затруднит "пропихивание" прямого диалога Украины и так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как объясняет Леонид Кравчук, представители ОРДЛО попросту не смогут попасть ни в одну из европейских стран. Все потому, что они не являются гражданами ни одного из официально признанных государств. Более того, политик настаивает на том, что если боевики "республик" идентифицирует себя, как российских граждан, то пусть Россия с ними и разбирается. Украинское же государство, по словам Кравчука, "таких граждан не знает".

В целом же, утверждает глава нашей делегации, позиция РФ — достаточно ясна. Ведь российская сторона уже не единожды пыталась себя показать, как "посредника", а не сторону военного конфликта на Донбассе. Леонид Кравчук называет такое поведение абсурдом, ведь подобных полномочий — якобы помочь украинцам с конфликтом — России никто не предоставлял.

Также глава нашей делегации добавил, что на данный момент не может точно сказать, в какой бы стране могли возобновиться "физические", а не виртуальные переговоры ТКГ. Для этого необходимо провести ряд переговоров, дабы узнать, кто из международных партнеров Украины способен поддержать подобное решение.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие причины, по словам Кравчука, вынудили Путина обострить конфликт на Донбассе.

Также на портале вы можете узнать, поспособствует ли миру на Донбассе предстоящая встреча президента Зеленского с главой Франции Макроном.


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Источник: https://politics.fakty.ua/373187-leonid-kravchuk-u-rossii-kishka-tonka-sorevnovatsya-s-demokraticheskim-mirom
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