«Беларусь под каблуком РФ»: Кравчук назвал страну, в которую могут перенести переговоры ТКГ

Переговоры насчет войны на Донбассе в Трехсторонней контактной группе зашли в тупик. В отечественной делегации ищут выход из затруднительной ситуации. По словам руководителя делегации Леонида Кравчука, им может стать смена страны-площадки для встреч ТКГ, сообщает "Интерфакс-Украина".



Кравчук предлагает заменить Беларусь на Польшу. Фото: Апостроф

Первый президент Украины называет Беларусь "подкаблучной" страной для Российской Федерации. Именно поэтому члены отечественной делегации отказываются от предоставленных Александром Лукашенко и его правительством услуг для работы ТКГ. По мнению Леонида Кравчука, в РБ отсутствует понятие демократии, к тому же сам Лукашенко постоянно дискредитирует Украину в своих выступлениях.

Заменой для Беларуси, по словам руководителя украинской делегации в ТКГ, могла бы стать Польша. Это государство Кравчук рассматривает как демократическое и при этом нейтральное. Экс-президент подчеркивает, что польско-украинские отношения не всегда складывались гладко, но сейчас переговоры по Донбассу в Польше выглядит более выгодно, нежели в Беларуси.

При этом Леонид Кравчук понимает, что Российская Федерация будет противиться подобному шагу. Это связано с тем, что западные европейские страны проблематично относятся к пребыванию на своей территории представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Для России же, добавляет Кравчук, присутствие представителей самопровозглашенных республик очень важно. Поэтому с переносом работы ТКГ в другую страну могут возникнуть дополнительные проблемы.

При этом, по словам Кравчука, существует возможность того, что он сложит свои полномочия, как глава нашей делегации. Подробней о причинах такого вероятного поступка "Комментарии" сообщали ранее.

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