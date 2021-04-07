«Беларусь под каблуком РФ»: Кравчук назвал страну, в которую могут перенести переговоры ТКГ

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Вечканова Елена
Переговоры насчет
войны на Донбассе в Трехсторонней контактной группе зашли в тупик. В
отечественной делегации ищут выход из затруднительной ситуации. По словам руководителя
делегации Леонида Кравчука, им может стать смена страны-площадки для встреч
ТКГ, сообщает "Интерфакс-Украина".
Кравчук предлагает заменить Беларусь на Польшу. Фото: Апостроф
Первый президент
Украины называет Беларусь "подкаблучной" страной для Российской Федерации.
Именно поэтому члены отечественной делегации отказываются от предоставленных
Александром Лукашенко и его правительством услуг для работы ТКГ. По мнению
Леонида Кравчука, в РБ отсутствует понятие демократии, к тому же сам Лукашенко
постоянно дискредитирует Украину в своих выступлениях.
Заменой для
Беларуси, по словам руководителя украинской делегации в ТКГ, могла бы стать
Польша. Это государство Кравчук рассматривает как демократическое и при этом
нейтральное. Экс-президент подчеркивает, что польско-украинские отношения не
всегда складывались гладко, но сейчас переговоры по Донбассу в Польше выглядит
более выгодно, нежели в Беларуси.
При этом Леонид
Кравчук понимает, что Российская Федерация будет противиться подобному шагу.
Это связано с тем, что западные европейские страны проблематично относятся к
пребыванию на своей территории представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Для
России же, добавляет Кравчук, присутствие представителей самопровозглашенных
республик очень важно. Поэтому с переносом работы ТКГ в другую страну могут
возникнуть дополнительные проблемы.
При этом, по
словам Кравчука, существует возможность того, что он сложит свои полномочия,
как глава нашей делегации. Подробней о причинах такого вероятного поступка "Комментарии" сообщали ранее.
Также на портале
найдется информация о том, на сколько, по мнению Алексея Арестовича, может затянуться российско-украинская война на Донбассе.
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