Кравчук назвал причины активизации России на Донбассе

Эскалация военного конфликта у линии разграничения на Донбассе уже не первую неделю находится на слуху у большинства украинцев. По мнению руководителя украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, есть несколько причин для активизации российских боевиков. Точку зрения политика сообщают "Факты".



Кравчук считает, что Россию загнали в угол. Фото: РИА Новости

Как утверждает Кравчук, весь цивилизованный мир наконец-то понял, что ждать мира от РФ и президента Путина не имеет смысла. Еще при президенте Дональде Трампе многие американцы, уверен политик, были уверены — Россия пойдет на демократические изменения в стране. Впрочем, длительное ожидание продемонстрировало ошибочность таких ожиданий.

Экс-президент Украины говорит, что Россию катастрофически не устраивает нынешняя позиция Штатов. Это и личная позиция Джозефа Байдена, и множество экономических санкций, которые ужесточились в последние месяцы, и другие ограничения. По словам Леонида Кравчука, российская агрессия в Украине сдвинула РФ с позиции лидирующих мировых государств.

Важным моментом также, считает Кравчук, является то, что Америка обещает глобальную поддержку украинцам. Это не может не раздражать российское правительство.

Также представители многих европейских стран поддержали создание Крымской платформы — международного механизма для деоккупации полуострова Крым. Леонид Кравчук подчеркивает, что РФ реагирует на подобное весьма агрессивно — якобы АРК является российской территорией, и любые посягательства на него незаконны. При этом Россия больше не способна, как раньше, влиять на мировую политику, дабы добиться своих желаний.

Помимо этого влияние на происходящее оказывает весьма затухающая российская экономика, уверен Кравчук. Из-за мировых санкций Россия теряет миллиарды долларов, что заставляет их правительство "показывать зубы". Леонид Кравчук сравнивает РФ с медведем, загнанным в угол. Якобы в безвыходной ситуации зверь становится опасным. Одновременно с этим политик уверен: все, на что сейчас способен Путин — это делать громкие заявления. Какие-то действия, подкрепляющие слова, также могут произойти, но Кравчук не считает, это Россия пойдет на это.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что представители российского политикума продолжают подкреплять словесными угрозами условное "бряцанье оружием" своей армии у границы с Украиной. Из-за чего может вспыхнуть очередное обострение, узнайте в нашем материале.

Также на портале найдется мнение The Washington Post о том, что Путина изначально заботят нарастающие проблемы внутри России. Война с Украиной — это попытка скрыть недоработки, считают журналисты.

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