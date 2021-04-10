Встреча Зеленского с Макроном: помогут ли переговоры достичь мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Францию. Там у него запланирована встреча с президентом Эмманюэлем Макроном. Даст ли визит новое дыхание мирным переговорам по Донбассу? Готовы ли европейцы охладить пыл России? На эти вопросы порталу "Комментарии" отвечали эксперты.

Зеленский и Макрон - фото из открытых источников

"Франция – один из гарантов соблюдения Минских мирных договоренностей"

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов уверен, что в сложившихся условиях, дипломатическая работа по предотвращению новой военной агрессии – первый приоритет для украинской власти.

"Поэтому визит Владимира Зеленского во Францию – своевременный и необходимый. Франция – один из гарантов соблюдения Минских мирных договоренностей, участник консультаций в Нормандском формате. Для Украины весьма важно подтвердить свою приверженность мирному пути разрешения ситуации и объяснить свои подходы к порядку выполнения Минских договоренностей. А именно – приоритетность вопросов безопасности, и проведение выборов на неподконтрольных территориях лишь после установления контроля за границей, — отмечает Игорь Попов. — Франция, кроме того, является постоянным членом Совета Безопасности ООН. С большой долей вероятности ситуация с угрозами Украине будет рассматриваться на заседании Совбеза. И хотя любое решение может быть заблокировано российским вето, важно предоставить французской стороне все необходимые аргументы для дебатов".

Эксперт напоминает, что через год, в апреле 2022 года, во Франции пройдут президентские выборы.

"Эмманюэль Макрон, скорее всего, тоже будет выдвигать свою кандидатуру. И дипломатические достижения должны помочь ему в избирательной кампании. Война в Европе ему уж точно не нужна", — подчеркивает Игорь Попов.

Он отмечает, что президент Украины провел за последнюю неделю ряд телефонных переговоров с мировыми лидерами, а 10 апреля посещает с визитом Турцию.

"И на всех переговорах Зеленский преследует единственную цель – избежать войны и снизить уровень напряжения в отношениях с Россией. Единственная возможность для этого – формирование международной поддержки, вплоть до получения новых гарантий военной безопасности", — резюмирует эксперт.

" ЕС постепенно выходит из повестки в контексте решения донбасского кейса"

Никита Трачук, эксперт Украинского института политики, думает, что в Париже будет формальная демонстративная встреча. Без прорывных решений по Донбассу.

"Зеленский и Макрон выступят с дежурными тезисами, которые год от года повторяются. Прорывных инициатив не ожидаю, — говорит Никита Трачук. – В данный момент с очевидной долей вероятности можно утверждать, что у нас происходит своего рода геополитическая переориентация. Наш внешний вектор со стран ЕС и их лидеров — Германии и Франции, переориентируется на США и Великобританию. При этом Вашингтон и Лондон — это такие себе "ястребы" в отношениях с Россией. А Париж и Берлин — больше "голуби" (из-за совместных проектов с РФ, географического расположения и т.д.). И вот эта наша геополитическая переориентация влияет и на подходы к решению проблемы Донбасса. Мы наблюдаем явную эскалацию. К которой нас, возможно, подталкивают".

Эксперт уверен, что визит в Париж будет во многом связан с этим. Но ждать чего-то, учитывая, что основной упор у Украины сейчас на сотрудничестве с Великобританией и США, вряд ли стоит, считает он.

"ЕС постепенно выходит из повестки в контексте решения донбасского кейса. Именно поэтому, думаю, визит будет максимально протокольным, — поясняет Никита Трачук. — После звонков Байдена и Джонсона нужно, наконец, пообщаться с Макроном. Выступят потом с очередным заявлением о призывах к миру. Возможно, осудят действия России у украинских границ. Но никаких политических, реальных последствий этот визит не принесет. Не исключаю, что Европа в лице Макрона будет убеждать Зеленского не идти на широкомасштабный военный конфликт, на военное решение проблемы. Очевидно, что идет милитаристская накачка. Стороны обмениваются всё более угрожающими заявлениями. Все эти учения, перебазирования войск... Но обладает ли Зеленский собственной политической волей — или он прислушивается к Штатам, Великобритании? Вопрос открытый..."

Ранее портал "Комментарии" писал о переговорах России и Германии касаемо Донбасса.

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