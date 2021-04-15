logo
Русский Українська

BTC/USD

62921.16

ETH/USD

2470.95

LTC/USD

280.19

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика У Путина есть две цели: эксперт о ситуации у границы Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина есть две цели: эксперт о ситуации у границы Украины

Эксперт заявил, что обострение ситуации в ОРДЛО, Крыму и на границах говорит о намерении России запугать Украину и повлиять на Запад

сегодня, 18:23
Автор:

Таисия Ерохина

Демонстрация силы у границы Украины и в оккупированном Крыму с помощью проведения подготовительных мероприятий военного характера выглядит как очередной этап шантажа со стороны России. Такое мнение высказал нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в материале портала "Комментарии".

У Путина есть две цели: эксперт о ситуации у границы Украины

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

По его словам, есть несколько целей очередного шантажа Кремля.

Во-первых, Путин пытается запугать и деморализовать украинскую власть и общество, с целью продавить приемлемый для России вариант "мира на Донбассе" и "закрыть вопрос Крыма".

Во-вторых, одновременно он шантажирует Запад, заявляя претензию на роль мирового игрока топ-уровня.

"К сожалению, наши "нормандские" партнеры из Европы за все семь лет войны продемонстрировали, что готовы к миру за счет Украины, на условиях агрессора. Их лишний раз запугивать не надо. Сигналы явно для США", — считает эксперт.

Сенченко отмечает, что звонок Байдена Путину произошел точно не из-за страха, а является "сильным ходом" и значительно разряжает обстановку, в определенном смысле связывает нашего противника и дает нашей стране меседж – "США с вами".

Напомним, генерал спрогнозировал, какие провокации со стороны России может ожидать Украина. По его словам, Россия может начать спецоперации у границ Украины и обстрелы на оккупированной территории Донбасса.

Как писал портал "Комментарии" ранее, ГУР Минобороны назвала три варианта действий России против Украины. По данным разведки, повышение уровня угрозы военных действий со стороны РФ действительно имеет место. Вблизи украинской границы накапливаются российские войска.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ