У Путина есть две цели: эксперт о ситуации у границы Украины

Демонстрация силы у границы Украины и в оккупированном Крыму с помощью проведения подготовительных мероприятий военного характера выглядит как очередной этап шантажа со стороны России. Такое мнение высказал нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в материале портала "Комментарии".

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

По его словам, есть несколько целей очередного шантажа Кремля.

Во-первых, Путин пытается запугать и деморализовать украинскую власть и общество, с целью продавить приемлемый для России вариант "мира на Донбассе" и "закрыть вопрос Крыма".

Во-вторых, одновременно он шантажирует Запад, заявляя претензию на роль мирового игрока топ-уровня.

"К сожалению, наши "нормандские" партнеры из Европы за все семь лет войны продемонстрировали, что готовы к миру за счет Украины, на условиях агрессора. Их лишний раз запугивать не надо. Сигналы явно для США", — считает эксперт.

Сенченко отмечает, что звонок Байдена Путину произошел точно не из-за страха, а является "сильным ходом" и значительно разряжает обстановку, в определенном смысле связывает нашего противника и дает нашей стране меседж – "США с вами".

Напомним, генерал спрогнозировал, какие провокации со стороны России может ожидать Украина. По его словам, Россия может начать спецоперации у границ Украины и обстрелы на оккупированной территории Донбасса.

Как писал портал "Комментарии" ранее, ГУР Минобороны назвала три варианта действий России против Украины. По данным разведки, повышение уровня угрозы военных действий со стороны РФ действительно имеет место. Вблизи украинской границы накапливаются российские войска.

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