Россия наращивает силы у границ Украины: каким может быть следующий шаг Путина

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Таисия Ерохина
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны
Украины назвали три
сценария, по которым может действовать Россия вблизи границ и на
оккупированной территории. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какой из сценариев им кажется
наиболее вероятным и почему, как Украине действовать в создавшейся
ситуации.
Граница Украины. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
Нардеп V, VI и VII созывов,
экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского
общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает, что
Вооруженные силы Украины должны готовиться ко всем вариантам развития событий,
даже самым невероятным. Их задача — защитить страну в любых условиях.
"Рассматривая сценарии, приведенные Главным
управлением разведки, больше склоняюсь к первому – демонстрация силы у границы
Украины и в оккупированном Крыму с помощью проведения подготовительных
мероприятий военного характера. Всё выглядит как очередной этап шантажа со
стороны Кремля", — отмечает Андрей Сенченко.
По его словам, целей этого шантажа несколько.
Путин пытается запугать и деморализовать украинскую власть и общество с целью "продавить" приемлемый для России вариант "мира на Донбассе" и "закрыть вопрос
Крыма". Одновременно он шантажирует Запад, заявляя претензию на роль мирового
игрока топ-уровня.
"К сожалению, наши "нормандские" партнеры из
Европы за все 7 лет войны продемонстрировали, что готовы к миру за счет Украины на условиях агрессора. Их лишний раз запугивать не надо. Сигналы явно для США,
— считает эксперт. — Но американское руководство в обморок не упало. И звонок
Байдена Путину – точно не из-за страха. Это сильный ход. Он значительно
разряжает обстановку, в определенном смысле связывает нашего противника и дает
нашей стране меседж – США с вами".
Андрей Сенченко уверен, что Украина не должна
идти ни на какие уступки. Шантаж же, по его мнению, будет продолжаться и
многократно повторяться. По его словам, в Кремле постоянно оценивают реакцию
украинского руководства и коллективного Запада, готовность украинского народа
отстаивать свой выбор и состояние украинской армии. "При этом важно понимать,
что от шантажа до прямых действий, да еще и с такими неадекватами, как наш
северный сосед, по сути, один шаг. И к этому надо быть готовыми", — призывает
эксперт.
Он считает маловероятным второй сценарий –
военную операцию вооруженных сил агрессора, цель которой — решить вопрос
водоснабжения в Крым, а также захватить часть территорий южных областей
Украины.
По мнению Андрея Сенченко, у РФ нет сил для
того, чтобы оккупировать южные территории Украины. Потери в таком случае будут
огромные.
"Пробивать же так называемый коридор до главного
сооружения Северо-Крымского канала в Каховке (Херсонская область) агрессор не
решится. Удержать такой коридор невозможно. Будут огромные потери –
материальные и человеческие. Будут жесточайшие санкции", — поясняет глава ВОД
"Сила права"
Не исключает он и третьего варианта – провокаций на
Востоке с целью обвинить в них Вооруженные силы Украины.
Андрей Сенченко поясняет: "Россия мечтает
максимально расширить жизненное пространство "русского мира" в границах
Украины. И наиболее близкий и привлекательный этап в этом смысле — полный
захват Донецкой и Луганской областей, формирование там одного или двух "русских
государств" с последующим их признанием РФ, Венесуэлой и прочими "маяками
демократии" типа Северной Кореи".
Этот сценарий, в отличие от вторжения из
Крыма, вполне возможен, считает эксперт. Россия может начать рассказывать об
угнетении "народа Донбасса", оставшегося вне ОРДЛО, и о "всеобщей мечте о его
воссоединении".
"Подчеркиваю, нам нужно быть готовыми к любым
сценариям и не поддаваться шантажу со стороны агрессора. Это точно не
последнее обострение на фронте, — прогнозирует Андрей Сенченко. — Уверенность
украинского народа и украинского руководства напрямую зависят от состояния
украинской армии. Потому нам необходимо предпринимать значительно бОльшие
усилия для эффективной реформы вооруженных сил, создания профессиональной,
хорошо обученной и хорошо вооруженной армии".
Генерал армии Украины, экс-глава Внешней
разведки Украины Николай Маломуж считает, что нас ждет гибридный сценарий, где
в той или иной мере будут использованы все варианты, рассматриваемые ГУР.
"Уже давно идет мощная информационная атака.
Россия пытается сформировать мнение, что Украина вот-вот нападет, вот-вот
обострит, вот-вот начнет военную операцию. Далее следуют собственно провокации: мы видим усиление обстрелов на Донбассе, значительные силы россиян у наших
границ, военные перемещения в захваченном Крыму и постоянные заявления
российских официальных лиц, что Украина что-то затевает", — отмечает генерал.
По его мнению, следующим шагом РФ могут быть
спецоперации против украинских пограничников, в том числе у админграницы с оккупированным
Крымом. И, что наиболее вероятно, обстрелы гражданского населения в ОРДЛО под видом представителей Операции объединенных сил.
"Это будет совершаться, чтобы подтвердить
заявления российского руководства о якобы грядущих провокациях со стороны Украины.
В ход могут пойти снайперы, диверсанты. Всё это необходимо РФ для формирования
стратегической позиции на переговорах, — уверен Николай Маломуж. — Глобальные
же операции, включая вторжение со стороны Крыма, видятся мне маловероятными.
Цель России не в этом. Ей важно нагнетать ситуацию до того момента, пока ее
вновь не позовут в клуб глобальных игроков. Сперва хотя бы на переговоры, что
уже сделано со стороны США. А там…"
Генерал считает, что Путин на переговорах
будет пытаться убедить коллективный Запад, что Украину нужно принудить к
выполнению Минских соглашений по российскому сценарию с внесением изменений в
Конституцию касательного особого статуса, амнистии и так далее, с фактической
федерализацией, с тем, чтобы Украина осталась в зоне российских интересов.
Взамен пообещает "порешать" ситуацию по Донбассу и не нагнетать у границ. Также
будет требовать оставить вопрос Крыма за скобками, ослабить санкции.
По словам эксперта, Украине нужно давать свой
сценарий с учетом того, что Путин повышает ставки. Причем его следует формировать и продвигать совместно с нашими партнерами: США,
Великобританией, ЕС, Турцией. Естественно, с учетом украинских интересов.
"В идеале следует выходить на глобальный
мировой договор, который охватывал бы стратегические проблемы всех уровней: разрешение конфликтов, сокращение вооружений, экологическая и энергетическая
безопасность, противодействие ковиду и так далее. Важно принудить РФ играть по
общецивилизационным правилам, и соответствующие посылы уже пошли", — считает
генерал.
Теперь, по его словам, следует их конвертировать
в конкретные действия по миропорядку, включая дорожную карту по Донбассу, но в
интересах Украины. Тему возвращения Украине Крыма сейчас резко поднимать вряд
ли следует, размышляет эксперт. Но со временем, безусловно, поднимется и этот
вопрос.
Николай Маломуж считает, что следует
заинтересовать РФ быть причастной к решению ряда мировых проблем. Так, по его
словам, удастся втянуть Путина в переговоры с ключевыми странами. Выйти из
которых ему уже будет крайне сложно, а конструктив придется демонстрировать.
Напомним, Кравчук
назвал страну, которая может помочь Украине остановить Россию.
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