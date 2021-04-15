Россия наращивает силы у границ Украины: каким может быть следующий шаг Путина

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины назвали три сценария, по которым может действовать Россия вблизи границ и на оккупированной территории. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какой из сценариев им кажется наиболее вероятным и почему, как Украине действовать в создавшейся ситуации.

Граница Украины. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

"Россия мечтает максимально расширить жизненное пространство "русского мира" в рамках Украины"

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает, что Вооруженные силы Украины должны готовиться ко всем вариантам развития событий, даже самым невероятным. Их задача — защитить страну в любых условиях.

"Рассматривая сценарии, приведенные Главным управлением разведки, больше склоняюсь к первому – демонстрация силы у границы Украины и в оккупированном Крыму с помощью проведения подготовительных мероприятий военного характера. Всё выглядит как очередной этап шантажа со стороны Кремля", — отмечает Андрей Сенченко.

По его словам, целей этого шантажа несколько. Путин пытается запугать и деморализовать украинскую власть и общество с целью "продавить" приемлемый для России вариант "мира на Донбассе" и "закрыть вопрос Крыма". Одновременно он шантажирует Запад, заявляя претензию на роль мирового игрока топ-уровня.

"К сожалению, наши "нормандские" партнеры из Европы за все 7 лет войны продемонстрировали, что готовы к миру за счет Украины на условиях агрессора. Их лишний раз запугивать не надо. Сигналы явно для США, — считает эксперт. — Но американское руководство в обморок не упало. И звонок Байдена Путину – точно не из-за страха. Это сильный ход. Он значительно разряжает обстановку, в определенном смысле связывает нашего противника и дает нашей стране меседж – США с вами".

Андрей Сенченко уверен, что Украина не должна идти ни на какие уступки. Шантаж же, по его мнению, будет продолжаться и многократно повторяться. По его словам, в Кремле постоянно оценивают реакцию украинского руководства и коллективного Запада, готовность украинского народа отстаивать свой выбор и состояние украинской армии. "При этом важно понимать, что от шантажа до прямых действий, да еще и с такими неадекватами, как наш северный сосед, по сути, один шаг. И к этому надо быть готовыми", — призывает эксперт.

Он считает маловероятным второй сценарий – военную операцию вооруженных сил агрессора, цель которой — решить вопрос водоснабжения в Крым, а также захватить часть территорий южных областей Украины.

По мнению Андрея Сенченко, у РФ нет сил для того, чтобы оккупировать южные территории Украины. Потери в таком случае будут огромные.

"Пробивать же так называемый коридор до главного сооружения Северо-Крымского канала в Каховке (Херсонская область) агрессор не решится. Удержать такой коридор невозможно. Будут огромные потери – материальные и человеческие. Будут жесточайшие санкции", — поясняет глава ВОД "Сила права"

Не исключает он и третьего варианта – провокаций на Востоке с целью обвинить в них Вооруженные силы Украины.

Андрей Сенченко поясняет: "Россия мечтает максимально расширить жизненное пространство "русского мира" в границах Украины. И наиболее близкий и привлекательный этап в этом смысле — полный захват Донецкой и Луганской областей, формирование там одного или двух "русских государств" с последующим их признанием РФ, Венесуэлой и прочими "маяками демократии" типа Северной Кореи".

Этот сценарий, в отличие от вторжения из Крыма, вполне возможен, считает эксперт. Россия может начать рассказывать об угнетении "народа Донбасса", оставшегося вне ОРДЛО, и о "всеобщей мечте о его воссоединении".

"Подчеркиваю, нам нужно быть готовыми к любым сценариям и не поддаваться шантажу со стороны агрессора. Это точно не последнее обострение на фронте, — прогнозирует Андрей Сенченко. — Уверенность украинского народа и украинского руководства напрямую зависят от состояния украинской армии. Потому нам необходимо предпринимать значительно бОльшие усилия для эффективной реформы вооруженных сил, создания профессиональной, хорошо обученной и хорошо вооруженной армии".

"Следующим шагом РФ могут быть спецоперации против украинских пограничников"

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что нас ждет гибридный сценарий, где в той или иной мере будут использованы все варианты, рассматриваемые ГУР.

"Уже давно идет мощная информационная атака. Россия пытается сформировать мнение, что Украина вот-вот нападет, вот-вот обострит, вот-вот начнет военную операцию. Далее следуют собственно провокации: мы видим усиление обстрелов на Донбассе, значительные силы россиян у наших границ, военные перемещения в захваченном Крыму и постоянные заявления российских официальных лиц, что Украина что-то затевает", — отмечает генерал.

По его мнению, следующим шагом РФ могут быть спецоперации против украинских пограничников, в том числе у админграницы с оккупированным Крымом. И, что наиболее вероятно, обстрелы гражданского населения в ОРДЛО под видом представителей Операции объединенных сил.

"Это будет совершаться, чтобы подтвердить заявления российского руководства о якобы грядущих провокациях со стороны Украины. В ход могут пойти снайперы, диверсанты. Всё это необходимо РФ для формирования стратегической позиции на переговорах, — уверен Николай Маломуж. — Глобальные же операции, включая вторжение со стороны Крыма, видятся мне маловероятными. Цель России не в этом. Ей важно нагнетать ситуацию до того момента, пока ее вновь не позовут в клуб глобальных игроков. Сперва хотя бы на переговоры, что уже сделано со стороны США. А там…"

Генерал считает, что Путин на переговорах будет пытаться убедить коллективный Запад, что Украину нужно принудить к выполнению Минских соглашений по российскому сценарию с внесением изменений в Конституцию касательного особого статуса, амнистии и так далее, с фактической федерализацией, с тем, чтобы Украина осталась в зоне российских интересов. Взамен пообещает "порешать" ситуацию по Донбассу и не нагнетать у границ. Также будет требовать оставить вопрос Крыма за скобками, ослабить санкции.

По словам эксперта, Украине нужно давать свой сценарий с учетом того, что Путин повышает ставки. Причем его следует формировать и продвигать совместно с нашими партнерами: США, Великобританией, ЕС, Турцией. Естественно, с учетом украинских интересов.

"В идеале следует выходить на глобальный мировой договор, который охватывал бы стратегические проблемы всех уровней: разрешение конфликтов, сокращение вооружений, экологическая и энергетическая безопасность, противодействие ковиду и так далее. Важно принудить РФ играть по общецивилизационным правилам, и соответствующие посылы уже пошли", — считает генерал.

Теперь, по его словам, следует их конвертировать в конкретные действия по миропорядку, включая дорожную карту по Донбассу, но в интересах Украины. Тему возвращения Украине Крыма сейчас резко поднимать вряд ли следует, размышляет эксперт. Но со временем, безусловно, поднимется и этот вопрос.

Николай Маломуж считает, что следует заинтересовать РФ быть причастной к решению ряда мировых проблем. Так, по его словам, удастся втянуть Путина в переговоры с ключевыми странами. Выйти из которых ему уже будет крайне сложно, а конструктив придется демонстрировать.

Напомним, Кравчук назвал страну, которая может помочь Украине остановить Россию.

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