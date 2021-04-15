Генерал спрогнозировал, какие провокации со стороны России может ожидать Украина

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Таисия Ерохина
Украину ждет гибридный сценарий, где в той или
иной мере будут использованы все варианты действий России, рассматриваемые
украинской разведкой. В ближайшее время у Путина могут предпринять ряд провокаций.
Такое мнение высказал
в материале издания "Комментарии" генерал армии Украины, экс-глава Внешней
разведки Украины Николай Маломуж.
Война в Украине. Фото из открытых источников
По его словам, уже давно идет мощная
информационная атака.
По его мнению, следующим шагом РФ могут быть
спецоперации против украинских пограничников, в том числе у админграницы с
оккупированным Крымом. И, что наиболее вероятно, обстрелы гражданского
населения в ОРДЛО под видом представителей Операции объединенных сил.
Как пояснил генерал, это будет делаться, чтобы
подтвердить заявления российского руководства о якобы грядущих провокациях со
стороны Украины. В ход могут пойти снайперы, диверсанты.
Ранее стало известно, сколько российских
военных накопилось у
границы Украины.
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