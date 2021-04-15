Генерал спрогнозировал, какие провокации со стороны России может ожидать Украина

Украину ждет гибридный сценарий, где в той или иной мере будут использованы все варианты действий России, рассматриваемые украинской разведкой. В ближайшее время у Путина могут предпринять ряд провокаций. Такое мнение высказал в материале издания "Комментарии" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Война в Украине. Фото из открытых источников

По его словам, уже давно идет мощная информационная атака.

"Россия пытается сформировать мнение, что Украина вот-вот нападет, вот-вот обострит, вот-вот начнет военную операцию. Далее следуют собственно провокации – мы видим усиление обстрелов на Донбассе, значительные силы россиян у наших границ, военные перемещения в захваченном Крыму. И постоянные заявления российских официальных лиц, что Украина что-то затевает", — отмечает генерал.

По его мнению, следующим шагом РФ могут быть спецоперации против украинских пограничников, в том числе у админграницы с оккупированным Крымом. И, что наиболее вероятно, обстрелы гражданского населения в ОРДЛО под видом представителей Операции объединенных сил.

Как пояснил генерал, это будет делаться, чтобы подтвердить заявления российского руководства о якобы грядущих провокациях со стороны Украины. В ход могут пойти снайперы, диверсанты.

"Всё это необходимо РФ для формирования стратегической позиции на переговорах, — уверен Николай Маломуж. — Глобальные же операция – включая вторжение со стороны Крыма – видятся мне маловероятными. Цель России не в этом. Ей важно нагнетать ситуацию до того момента, пока ее вновь не позовут в клуб глобальных игроков".

Ранее стало известно, сколько российских военных накопилось у границы Украины.

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