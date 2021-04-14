Разведка назвала три варианта действий России против Украины

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов сообщил о трех вариантах действий России в ближайшее время. Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

Война в Украине. Фото из открытых источников

По данным украинской разведки, в данный момент у Путина рассматривают такие сценарии.

Первый вариант — демонстрация силы у границы Украины и в оккупированном Крыму с помощью проведения мероприятий военного характера.

Второй — военная операция вооруженных сил агрессора, цель которой — решить вопрос водоснабжения в Крым, а также захватить часть территорий южных областей Украины.

Третий вариант, сообщают разведчики, это провокация: объединенные силы Украины хотят спровоцировать к военным действиям на временно оккупированной территории Донбасса, чтобы потом обвинить Украину в нарушении договоренностей.

Как отметил Буданов, повышение уровня угрозы военных действий со стороны РФ действительно имеет место. Поскольку вблизи украинской границы накапливаются российские войска.

Напомним, спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович уверяет, что Россия вряд ли займет свои войска от украинской границы или пойдет на существенную деэскалацию ситуации на востоке Украины до октября — до завершения совместных российско-белорусских учений "Запад-2021". Эксперты рассказали, что стоит за стягиванием войск России к границам Украины и напряжением ситуации на оккупированной части Донбасса.

Как ранее сообщалось, источники заявили Reuters, что Россия, стягивая войска к границам Украины и активизируя силы на оккупированной территории Донбасса, пытается продемонстрировать силу.

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