logo
Русский Українська

BTC/USD

62876.74

ETH/USD

2340.48

LTC/USD

265.32

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Разведка назвала три варианта действий России против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Разведка назвала три варианта действий России против Украины

В ГУР Минобороны Украины назвали три сценария, по которым может действовать Россия вблизи границ и на оккупированной территории

сегодня, 17:57
Автор:

Таисия Ерохина

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов сообщил о трех вариантах действий России в ближайшее время. Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

Разведка назвала три варианта действий России против Украины

Война в Украине. Фото из открытых источников

По данным украинской разведки, в данный момент у Путина рассматривают такие сценарии.

Первый вариант — демонстрация силы у границы Украины и в оккупированном Крыму с помощью проведения мероприятий военного характера.

Второй — военная операция вооруженных сил агрессора, цель которой — решить вопрос водоснабжения в Крым, а также захватить часть территорий южных областей Украины.

Третий вариант, сообщают разведчики, это провокация: объединенные силы Украины хотят спровоцировать к военным действиям на временно оккупированной территории Донбасса, чтобы потом обвинить Украину в нарушении договоренностей.

Как отметил Буданов, повышение уровня угрозы военных действий со стороны РФ действительно имеет место. Поскольку вблизи украинской границы накапливаются российские войска.

Напомним, спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович уверяет, что Россия вряд ли займет свои войска от украинской границы или пойдет на существенную деэскалацию ситуации на востоке Украины до октября — до завершения совместных российско-белорусских учений "Запад-2021". Эксперты рассказали, что стоит за стягиванием войск России к границам Украины и напряжением ситуации на оккупированной части Донбасса.

Как ранее сообщалось, источники заявили Reuters, что Россия, стягивая войска к границам Украины и активизируя силы на оккупированной территории Донбасса, пытается продемонстрировать силу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/737583.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ