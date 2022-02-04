Турецкий кейс: почему Эрдоган вдруг заинтересовался Украиной и какая в этом выгода для Киева

В четверг, 3 февраля, в Украине побывал с официальным визитом президент Турции Тайип Эрдоган. Эксперты оценили для издания "Комментарии" подписанные документы, а также то, как могут украино-турецкие отношения развиваться дальше и что всё это значит в рамках украино-российского конфликта.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Сотрудничество с Украиной – важный актив для Турции

Эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула отмечает, что визит в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является плановым. Он осуществлен в рамках работы Стратегического совета высокого уровня – формата взаимодействия, который предполагает ежегодные встречи глав государств.

"В данном случае речь не идет о внеплановой поездке в Киев в ответ на обострение ситуации поблизости границ Украины. Однако продолжение стабильного курса на углубление партнерства с нашим государством со стороны Турции лишь подчеркивает неизменность ее дружественной позиции – и это само по себе становится сигналом для российского агрессора. Визит Эрдогана показывает, что несмотря на все угрозы Москвы, Анкара воспринимает Киев как важного партнера – и заинтересована в сохранении Украиной суверенитета. Подписание серии соглашений демонстрирует восприятие Турцией перспектив Украины – как независимого игрока, а не подконтрольной России территории", – поясняет Николай Замикула.

Он отмечает, что наиболее активно обсуждаемым результатом визита стало предписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

"Стороны долго к этому шли. С рациональной точки зрения, у этого документа есть как несомненные позитивные стороны, так и определенные моменты, заставляющие задуматься о вызовах, которые несет украинским производителям открытие рынков для турецких товаров. Однако многие эксперты демонстрируют оптимизм по поводу результатов соглашения. В конце концов, точные оценки мы сможем дать спустя некоторое время, анализируя динамику развития украино-турецких торговых отношений", – поясняет эксперт.

И напоминает, что кроме соглашения о ЗСТ, Украина и Турция согласовали несколько документов, регулирующих сотрудничество практического характера в разных сферах – от правоохранительной деятельности до молодежной политики.

"Несомненно, важные вопросы затрагивались и в переговорах, которые не стали достоянием прессы. Учитывая озвученные Эрдоганом инициативы относительно возможного турецкого посредничества между Украиной и РФ, а также продолжающуюся концентрацию войск России поблизости украинских границ, вопросы безопасности в регионе явно стали предметом разговора президентов. В данном случае мы благодарны Турции за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, а также поставки современного вооружения, играющие существенную роль в повышении обороноспособности нашего государства".

Посреднические инициативы Эрдогана также стоит приветствовать, уверен Николай Замикула.

"Наша позиция остается неизменной – мы готовы участвовать в разных переговорных форматах, если они могут дать нам надежду на успех в деле сдерживания российской агрессии и восстановления территориальной целостности. Правда, Российская Федерация не демонстрирует подобного конструктива – и не отвечает согласием на турецкие предложения относительно возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции. Впрочем, даже если такой саммит и не состоится, дипломатический потенциал Турции может сыграть на руку Украине. Так, Эрдоган может выступить посредником в "виртуальном" диалоге Зеленского и Путина. Вероятно, в скором времени состоится его встреча с президентом РФ, и на ней он сможет озвучить ту украинскую позицию, которую Зеленский вероятно пересказал ему в Киеве. Также перспективным является перенос заседаний Трехсторонней контактной группы в Стамбул, – считает эксперт. – Ведь сейчас очевидно, что ее работа не может продолжаться в Минске, где самопровозглашённый президент Лукашенко отдает последние остатки белорусского суверенитета Путину".

По мнению Николая Замикулы, Турция как переговорная площадка устраивает Украину. Не только из-за своего статуса влиятельного регионального игрока, но и благодаря дружественной позиции по отношению к нашей стране. Которая остается неизменной – и это будет определять перспективы двухсторонних отношений.

"Сотрудничество с Украиной – важный актив для Турции. При этом его значение определяется не эфемерными лозунгами, а практическими интересами Анкары (заинтересованность в сотрудничестве в сфере ОПК для реализации перспективных турецких проектов современного вооружения; противодействие усилению РФ в Черноморско-Каспийском пространстве; демонстрация конструктивной региональной роли Турции перед Западными партнерами). Это должны понимать и в Москве, – считает эксперт. – Разумеется, в России недовольны развитием украино-турецких отношений. Однако Кремль должен понимать, что не может навязывать свою волю Турции, если она противоречит турецким интересам. Наличие определенных рычагов давления (торговля энергоресурсами, фактор российских туристов для турецкого бизнеса) делает невозможным демонстративный разрыв и жесткую конфронтации между Турцией и Россией. Однако не стоит забывать о наличии многих геополитических противоречий между ними, а также о региональных амбициях Анкары. Независимая внешняя политика – ключевой элемент позиционирования Эрдогана на международной арене. Судя по всему, отношения с Украиной становятся важным элементом такой политики Турецкой Республики".

Попытки Эрдогана быть посредником между Россией и Украиной, по сути, не выгодны ни нам, ни нашим оппонентам

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили рассуждает так:

"С политической точки зрения визит президента Турции Реджепа Эрдогана примечателен тем, что он выразил инициативу стать посредником в переговорах Украины и России о выполнении Минских договоренностей. Здесь есть два любопытных момента. С одной стороны, еще в декабре 2021 года Путин во время телефонного разговора с Эрдоганом утверждал, что Украина, якобы, срывает выполнение Минска-2. С другой стороны, также известно, что РФ отрицает свое участие в конфликте на Донбассе и настаивает на переговорах украинских властей с сепаратистами".

Позиция Эрдогана, по мнению эксперта, говорит о том, что он считает Россию стороной конфликта, раз уж пригласил Путина на переговоры с Зеленским в Турцию.

"Это однозначный плюс для Украины – и усиливает наши позиции. Мы не видим смысла выполнять политические условия Минска-2, пока Россия не выполнит первой условия в сфере безопасности: не вернет нам контроль над 400 км участком границы, не выведет подконтрольные ей вооруженные формирования, наемников, добровольцев и завезенное туда российское оружие. Предложение Эрдогана идет вразрез с линией Москвы", – поясняет Георгий Кухалейшвили.

Что касается Украины, то не стоит ждать какого-то прорыва от переговоров Зеленского и Путина, даже если бы они состоялись, уверен эксперт.

"Россия продолжит склонять Украину к выполнению Минска-2, что неприемлемо для нас и грозит ограничением суверенитета, появлением в качестве субъекта в составе страны троянского коня Кремля. Попытки Эрдогана быть посредником между Россией и Украиной, по сути, не выгодны ни нам, ни нашим оппонентам. Если же подобные переговоры закончились холодным миром и хотя бы достижением замораживания конфликта по приднестровскому сценарию, прекращением нагнетания напряженности возле украинских границ, то определенный смысл в них есть. Однако, такой исход вряд ли возможен, – считает эксперт. – Какое-то время РФ будет пытаться дожать нас дипломатическим путем в нормандском формате, что вероятно положение дел не изменит".

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