Визит Эрдогана: какие документы подписали Украина и Турция

Президенты Украины и Турции скрепили своими подписями не только договор о зоне свободной торговли. Чиновники двух стран 3 февраля подписали еще несколько двусторонних документов. Они будут регулировать сотрудничество в сфере высоких технологий, налоговой и молодежной политики. Об этом сообщает сайт президента.

В присутствии лидеров государств было подписано много документов (фото: офис Президента Украины)

Молодежные обмены

Представители сторон подписали соглашение, регулирующее молодежную политику. Пока такое соглашение – первое, что будет регулировать вопросы и сотрудничество между Украиной и Турцией в молодежной сфере.

Этот документ будет способствовать организации совместных мероприятий и программ, расширению контактов и обменов среди молодежи.

Налоги: сотрудничество между налоговыми органами

По результатам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании в техническом сотрудничестве между налоговыми органами Украины и Турции. Соглашение будет способствовать налаживанию и обмену опытом в области администрирования налогов. Также документ позволит улучшить совместные усилия налоговиков по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Таможня: создание Совместного таможенного совета

Заключенный Меморандум о взаимопонимании по созданию Совместного таможенного совета между соответствующими органами обеих стран позволит оживить сотрудничество по этому направлению. Добиться повышения эффективности таможенного контроля и упростить таможенные правила.

Борьба с преступностью: взаимодействие правоохранительных структур

Протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов предоставит новые возможности для эффективного взаимодействия правоохранительных структур обеих стран. В частности, поможет предотвратить угрозу публичной безопасности и порядка, предупредить террористические акты и сделать более эффективной работу над раскрытием уголовных преступлений.

В документе охвачены такие сферы как противодействие организованной преступности, терроризм, торговля людьми, коррупционные уголовные нарушения, легализация и отмывание доходов, предупреждение контрабанды товаров.

Боевые беспилотники Bayraktar

Это важный документ о сотрудничестве в сфере высоких технологий, активизации работы авиационной и космической отраслей. Соглашение будет стимулировать дальнейшее украинско-турецкое сотрудничество в этих важных областях. Речь идет о разработке, производстве и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов семейства Bayraktar.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, поможет ли Турция завершить войну в Украине .

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