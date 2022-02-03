Украина готова сменить Минск на Стамбул: Резников сделал заявление

Украина согласна на то, чтобы перенести переговорную площадку по Минским договоренностям из Минска в один из городов Турции. Как передает издание "Комментарии", такую позицию озвучил министр обороны Украины Алексей Резников во время сегодняшнего брифинга.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Алексей Резников отметил, что, возможно, он раскроет для кого-то секрет, но Турция выступала с предложением организовать переговорную площадку, когда он еще не был министром обороны, а был одним из участников украинской делегации в трехсторонний контактной группе. Украина уже тогда давала согласие на то, чтобы сменить Минск на тот же Стамбул.

Резников отметил, Украина была готова также сменить Минск на Женеву, Вену или любой другой город, который бы в политическом плане не был близок к Москве.

Министр обороны подчеркнул, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова публично предлагает Украине и России на территории Турции продолжить переговоры по урегулированию конфликта. Резников отметил, Украина поддерживает такое предложение и готова на него согласиться.

Читайте на портале "Комментарии" – сегодня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украине приземлился уже седьмой грузовой самолет с военной помощью США для Украины. При этом министр отметил, что на этом военная помощь США не заканчивается. Укрепление украинской армии и поддержка со стороны союзников продолжится.

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Резников заявил, что возможность российского вторжения в Украину есть низкой. По словам министра, такая позиция не только у украинского руководства, но и стратегического партнера Украины – США.





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