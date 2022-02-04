Эксперт: Эрдоган не хочет выбирать между Москвой и Киевом, но его инициативу Путин отбросит

Украина и Турция подписали Соглашение о свободной торговле, а также договорились о строительстве завода на украинской территории для производства беспилотников Байрактар. Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за его предложение посредничества в переговорах между Киевом и Москвой. Достигнутые договоренности смело можно охарактеризовать, как прорывные результаты, ведь строительство завода хорошо известной турецкой компании Baykar по производству военных беспилотников станет ее первым таким активом на территории иностранного государства. Для Киева это точно гораздо важнее получения 5 тысяч немецких касок. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: сайт Офиса президента Украины

"А вот переговоры по зоне свободной торговли велись десятилетия и успешно завершились вроде бы в очень неожиданный момент, особенно для украинских производителей, потому что за последний год конкурентоспособность турецких товаров повысилась из-за рекордного обесценивания национальной валюты на более чем 40%. Поэтому Киев в какой-то степени рискует, идя на такой шаг, по-видимому, для ускорения укрепления стратегического партнерства с Анкарой", – считает эксперт.

По его словам, самым же важным сейчас остается вопрос о том, как Турция будет реагировать на потенциальную российскую военную эскалацию против Украины? С одной стороны, в 2021 году Турция стала для Украины главным источником инвестиций. Объем торговли двух стран увеличился на 52%, турецкие дроны переходят на украинские двигатели. Между тем Москва дестабилизирует Черноморский регион. С другой стороны, Россия строит для Анкары первый атомный реактор и в следующем году в Турции состоятся президентские выборы, при желании Кремль может серьезно ослабить уже непростую позицию Эрдогана, например, путем резкой активизации боевых действий в сирийской провинции Идлиб для создания очередного кризиса беженцев на турецкой границе, или использовав экономические меры.

"По всей видимости, Эрдоган не хочет выбирать и пытается успокоить ситуацию, предлагая новый формат переговоров с участием Турции. В настроенном на повышение ставок Кремле, скорее всего, не согласятся с такой инициативой", – резюмировал Александр Юсупов.

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