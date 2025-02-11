Трамп открыто готов сдать Украину Путину: это уже фиаско или еще нет

Последние высказывания президента США Дональда Трампа, с космическими суммами, которые он "выставил" Украине, и намеком, что страна может быть завоевана Россией, "немного охладили головы мечтателей", считает экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. В то же время это просто сигнал об изменении правил игры, которые теперь заново устанавливает президент с ухватками предпринимателя, считает она. Говорить о сдаче Украины — преждевременно.

Трамп - бизнесмен, и не стесняется торговаться с Украиной, понимая ее почти безнадежное положение. Фото: "Комментарии"

"Он (Трамп) — бизнесмен и уже в 78 вряд ли изменится. Трамп хочет вернуть предоставленные Украине деньги. Готов взять полезными ископаемыми. А гарантии безопасности, как говорит советник Трампа (Майк) Уолтц, пусть Европа дает", — напомнила Маляр тезисы команды Трампа.

Она упомянула и о скандальных словах Трампа об Украине, с намеком на то, что если страна не отдаст полезные ископаемые Америки, то без военной помощи она обречена: "Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Они однажды могут стать Россией, а могут и не быть".

"Это сигнал о том, что роль защитника Украины он на себя не готов брать. Но это не фиаско, просто он хочет, чтобы играли по его правилам", — успокоила Маляр.

Напомним, что Дональд Трамп в интервью NY Post заявил о возможности заключить соглашение с Украиной, при которой США получат доступ к редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. По его словам, украинские земли богаты ресурсами, однако они могут стать российскими. Трамп отметил, что Украина фактически согласилась на соглашение, по которому США может получить эквивалент редких металлов на 500 миллиардов в обмен на американскую помощь.

Как писали "Комментарии", украинский политолог Вадим Денисенко убежден, что Трамп считает себя достойным Нобелевской премии мира и задумал получить ее, заключив сделку между РФ и Украиной. Здесь он пытается доказать, что не хуже Барака Обамы, у которого "Нобелевка" есть. В этом есть плюс — из-за своей личной мотивации американский лидер очень настойчив и хочет достичь мира. Но есть и опасность: Трамп, вероятно, пойдет напролом к своей цели, не считаясь с вопросами справедливости и права. Они для него — на втором плане. Кроме того, чтобы оправдать стремление к быстрому прекращению огня, американский президент педалирует тему жертв, которые есть с обеих сторон и их сотни тысяч. Трамп настаивает, что люди должны перестать умирать — и как можно скорее.

"Комментарии" приводили также мнение украинского журналиста Леонида Швеца. Он полагает, что важная для Трампа мотивация - доказать, что он круче Джо Байдена, который не смог ни предотвратить, ни остановить войну в Украине. Судьба самой Украины, по мнению Швеца, Трампа интересует во вторую очередь, главное для него — потешить честолюбие.



