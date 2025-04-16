Рада поддержала законопроект, ограничивающий использование украинского языка: детали

Народные избранники приняла за основу скандальный законопроект о профессиональном образовании № 13107-д, который ограничивает использование украинского языка в учебных заведениях. Данное решение поддержали 264 нардепа, в основном представители фракций "Слуга народа" и бывшей "ОПЗЖ". Об этом у себя в Facebook сообщила нардеп фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"К сожалению, кроме правильных идей развития профессионально-технических учебных заведений, в законопроекте привлекают норму об ограничении государственного языка во время учебного процесса", — отметила нардеп.

По ее словам, предполагается: установить новые принципы развития профессионального образования и его финансирование, популяризировать профтехобразование среди молодежи. Далее говорится, что переквалификация профобразования и переобучения должна быть доступна в любом возрасте и на протяжении жизни. Отмечается, что с 2027 года профтехобразование продлится 3 года и будет иметь академическое или профессиональное направление. Учреждения профессионального образования получат больше независимости в принятии решений. Упрощается передача учебных заведений от государства в общины. Бизнес и учебные заведения будут теснее сотрудничать. Определяются особенности обучения на производстве.

Однако. Подчеркивает Ирина Геращенко, из числа, казалось бы, правильных вещей в законопроекте вписаны возмутительные языковые нормы.

"Предлагается ввести обучение на языках национальных меньшинств на уровне профессионального образования. По желанию 8 студентов могут создавать отдельные группы с обучением на языках меньшинств. Это противоречит целям профобразования – готовить специалистов работы в Украине, где языком работы, документации, предоставления услуг является украинский", – отметила нардеп.

Более того, продолжает Геращенко, предлагается обучение исключительно исключительно на языке меньшинства, а украинский будет только одним предметом. К тому же разрешается учиться таким образом не только предсавникам нацменьшинств, но и всем.

"ЕС" единственная голосовала против этого законопроекта. Мы будем защищать наше языковое законодательство и готовим поправки", – подытожила нардеп.

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