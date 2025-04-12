Почему Стефанчук намекнул на уменьшении количества нардепов: на какую оценку наработала Рада

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что из-за уменьшения численности населения Украины встанет вопрос о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300. Правильное ли это предложение? На сколько по 5-балльной шкале можно оценить работу нынешнего состава парламента во время войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Верховная Рада Украины

Сама по себе численность напрямую не влияет на эффективность работы парламента

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно так прокомментировала ситуацию:

"Вопрос численности депутатов Верховной Рады, на мой взгляд, зависит, прежде всего, от формата политической системы в целом. Возможно, численность депутатов (сокращение) привязывается к уменьшению численности населения, исходя из очевидно трудных военных и послевоенных лет для общества, а также вопроса справедливости использования средств, и с этой точки зрения есть определенный смысл. Но сама по себе численность напрямую не влияет на эффективность работы парламента. Эффективность зависит от многих других составляющих – открытости, контроля ветвей власти и так далее. В ситуации с Украиной, несомненно, были еще и вопросы безопасности и эффективности местных властей".

Относительно оценки деятельности парламентариев, аналитик отметила, что довольно сложно давать оценку в конкретных баллах, потому что у нас военное положение, значительная часть работы проходит в закрытом режиме, работа комитетов в частности.

"Скажу так – на первом этапе Верховная Рада сыграла свою значимую роль, когда все важные решения нуждались в голосовании парламента. Что касается ситуации сейчас, можно прогнозировать необходимость большой работы как по нашей интеграции в Евросоюз, так и по приоритетам восстановления разрушенной инфраструктуры, в случае достижения перемирия", – подытожила Олеся Яхно.

Заявление Руслана Стефанчука не что иное, как популизм

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что заявление Руслана Стефанчука является ничем иным, как популизмом, переводом внимания с действительно важных тем на второстепенную, поскольку изменения количества депутатов – это не качество, это исключительно количество. Причем, в будущем, причем будущего состава парламента.

"И таким образом заигрывают с нелюбовью и запросом на ответственность нынешнего политикума перед глазами общества. Именно разговор об уменьшении количества депутатов является лучшей оценкой из уст самого Стефанчука своей же и коллег работы нынешнего созыва парламента. Если бы эта работа была на удовлетворительном уровне, то сейчас бы не встал вопрос в обществе определенной такой сатисфакции и, соответственно, Стефанчук не заигрывал бы с темой уменьшения количества депутатов. Как по мне такая инициатива, если говорить о ней по сути, достаточно деструктивна. Поскольку действительно количество депутатов обычно связано с двумя факторами: количеством населения и территориями, и их доступностью. В нашем же случае, если мы говорим о гражданах Украины, а тем более сейчас, рассыпанных по миру, то даже в пределах Украины население, которое остается достаточно для того, чтобы говорить о 400-400+ депутатах", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Саакян добавляет, если говорить о логистической доступности, к сожалению, она у нас остается на низком уровне, а в условиях войны без авиасообщения стала еще хуже.

"Поэтому меньшее количество депутатов, в случае, если депутат действительно работает, это меньшая возможность его избирателей получить от него услуги и его деятельность, потому что он реже будет появляться на округе, потому что округа будут больше и, соответственно, одним депутатом будет представлено значительно большее количество населения и еще больше территориально рассредоточено. Поэтому, с точки зрения политической науки, говорить об обоснованности уменьшения количества депутатов – довольно сомнительная инициатива, а тем более сводить это исключительно к количеству населения. Прежде всего, это об отражении позиции населения и возможности контакта с депутатом, а это, прежде всего, о логистической доступности", – отметил эксперт.

Резюмируя Олег Саакян отметил, что по пятибалльной шкале оценивания поставил бы нынешней Верховной Раде – 3 балла.

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