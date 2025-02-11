Победитель против лузера: правда ли Трамп хочет выиграть именно у Путина

Президент США Дональд Трамп хочет доказать, что "он не Джо Байден" и может справиться с вой ной в Украине. При этом сама Украина для него вторична, на первом месте — честолюбие и стремление добиться успеха в пику предыдущему президенту США. Такое мнение выразил украинский журналист и публицист Леонид Швец, передает портал "Комментарии".

Трамп не миротворец, он просто хочет уделать Байдена, считает Швец. Фото: Дональд Трамп / Facebook

Швец напоминает, что всю свою президентскую кампанию Трамп не переставал повторять, что он — "не Байден", и продолжает повторять сейчас. Решить проблему с Украиной ему в этом контексте принципиально необходимо, поскольку ее создал, как говорит Трамп, именно "крайне неэффективный и нерасторопный Байден", а нынешний президент не уставал повторять, что "при мне этого никогда бы не произошло").

"Именно в пику ему нужно все это прекратить, убедительно продемонстрировать еще раз свое полное превосходство. Не над Путиным – над Байденом. Победитель против лузера. Честолюбие и желание пнуть давнего политического противника тут на первом месте, Украина вторична. Эмпатия – это точно не про Трампа", — указал Швец.

Он указал еще один аспект, в котором Трамп отличается от Байдена (и это учла Украина в своих предложениях и риторике). Журналист констатировал, что Трамп любые отношения рассматривает с точки зрения возможности извлечь выгоду.

"Раз уж украинскую ситуацию нужно как-то разрешать, Трампу нужно на пальцах объяснить, где здесь американский интерес. Для Байдена было достаточно нарратива о борьбе демократий с автократиями, идеалов свободы против тирании, для Трампа это пустой звук", — указал публицист.

В то же время журналист предупреждает, что у решительности Трампа есть ясные пределы, которые делают его мало отличимым от Байдена: этот президент, как и предыдущий, категорически исключает участие американцев в боевых действиях. Поэтому, когда он говорит о "плохом исходе для русских", это не связано со вступлением США в войну на стороне украинцев в каком бы то ни было виде, даже в самом незначительном. Для Байдена, например, красной линией долгое время было предоставление самолетов F-16 и разрешение на применение дальнобойного ракетного вооружения по целям на территории России, напоминает публицист.

Украинский политолог Вадим Денисенко убежден, что Трамп считает себя достойным Нобелевской премии мира и задумал получить ее, заключив сделку между РФ и Украиной. Здесь он пытается доказать, что не хуже Барака Обамы, у которого "Нобелевка" есть. В этом есть плюс — из-за своей личной мотивации американский лидер очень настойчив и хочет достичь мира. Но есть и опасность: Трамп, вероятно, пойдет напролом к своей цели, не считаясь с вопросами справедливости и права.