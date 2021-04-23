Стремление в НАТО: насколько реально для Украины получение ПДЧ

На 14 июня запланирован очередной съезд лидеров стран-участниц НАТО. Местом проведения, очевидно, традиционно станет Брюссельская штаб-квартира организации. Украинская сторона сейчас пытается заполучить План действий по членству в Североатлантическом альянсе (так называемый ПДЧ). Однако этому сопротивляются в РФ. "Комментарии" пообщались с экспертами, дабы узнать, каковы же украинские шансы на получение ПДЧ.



Украина стремится стать членом НАТО. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Влияние РФ уже не столь сильное

Доктор юридических наук, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что вопрос предоставления нашей стране ПДЧ стал исключительно политическим.

"Украина в целом соответствует критериям для получения данного статуса, как по уровню государственного управления, так и по состоянию военного и безопастностного сектора. Поэтому предоставление либо отказ в ПДЧ будет решаться исключительно исходя из военно-политических интересов стран Альянса", — говорит Борис Бабин.

По его мнению, у Украины достаточно много союзников, а позиции наших недоброжелателей сильно пошатнулись очевидно неадекватным поведением РФ в 2021 году и не только.

В НАТО достаточно много украиноскептиков

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник видит ситуацию немного иначе.

"Как бы Столтенберг (генсек НАТО Йенс Столтенберг — ред.) не утверждал, что Украина рассматривается НАТО как перспективный партнер и что ничего не мешает нашей державе стать полноценным членом Альянса, есть объективная реальность, — говорит эксперт. — Которая не позволяет нам рассчитывать в обозримом будущем не только на членство в НАТО, но и на ПДЧ".

Одна из основных причин, по словам политолога, состоит в том, что Украина имеет территориальные споры с Российской Федерацией. И это делает вступление нашей страны в НАТО невозможным, в соответствии со статьей 6 устава Североатлантического Альянса.

"К тому же Столтенберг и не только он отмечал, что большим препятствием для вступления Украины в НАТО является коррупция. А президент Зеленский продемонстрировал, что с коррупцией в Украине, как и раньше, никто активно бороться не собирается. Так что сотрудничество с НАТО будет продолжено. Но оно не приведет к нашему вступлению в Альянс в обозримой перспективе", — отмечает Николай Мельник.

Эксперт также напоминает, что для принятия в НАТО нужно коллективное решение всех членов Альянса.

"Очень сомневаюсь, что та же Венгрия, с которой у нас серьезные трения по языковым и не только вопросам, поддержит данное решение. Скептически настроены к евроатлантической интеграции Украины и Германия с Францией. Именно они в 2008 году заблокировали предоставление нам и Грузии ПДЧ", — утверждает Мельник.

По мнению политолога, руководство этих лидеров ЕС остается украиноскептиками. Николай Мельник поясняет, что в этих странах не понимают, зачем им нужна Украина с ее проблемами.

"Зачем им нужно посылать своих солдат воевать за Украину, если сейчас этого можно не делать? Зачем НАТО наша страна, которая в нынешнем состоянии несет с собой кучу разнообразных проблем? Исходя из этой логики, я далек от мысли, что мы получим ПДЧ в этом году или в скором будущем, — резюмирует эксперт. — По крайней мере, пока не решим вышеназванные проблемы".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто призывает украинского президента разместить на территории страны военнослужащих Альянса.

Также на портале вы можете узнать, как с членством Украины в НАТО может быть связана идея получить от Америки новые ракетные комплексы.

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