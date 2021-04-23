Стремление в НАТО: насколько реально для Украины получение ПДЧ

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Вечканова Елена
На 14 июня запланирован очередной съезд лидеров стран-участниц НАТО. Местом проведения, очевидно, традиционно станет
Брюссельская штаб-квартира организации. Украинская сторона сейчас пытается заполучить
План действий по членству в Североатлантическом альянсе (так называемый ПДЧ).
Однако этому сопротивляются в РФ. "Комментарии" пообщались с экспертами, дабы
узнать, каковы же украинские шансы на получение ПДЧ.
Украина стремится стать членом НАТО. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Доктор юридических наук, бывший постоянный
представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что вопрос предоставления
нашей стране ПДЧ стал исключительно политическим.
"Украина в целом соответствует критериям для
получения данного статуса, как по уровню государственного управления, так и по
состоянию военного и безопастностного сектора. Поэтому предоставление либо
отказ в ПДЧ будет решаться исключительно исходя из военно-политических
интересов стран Альянса", — говорит Борис Бабин.
По его мнению, у Украины достаточно много
союзников, а позиции наших недоброжелателей сильно пошатнулись очевидно
неадекватным поведением РФ в 2021 году и не только.
Политолог, генеральный директор Аналитической
группы "Левиафан" Николай Мельник видит ситуацию немного иначе.
"Как бы Столтенберг (генсек НАТО Йенс Столтенберг — ред.) не утверждал, что Украина
рассматривается НАТО как перспективный партнер и что ничего не мешает нашей
державе стать полноценным членом Альянса, есть объективная реальность, —
говорит эксперт. — Которая не позволяет нам рассчитывать в обозримом будущем не
только на членство в НАТО, но и на ПДЧ".
Одна из основных причин, по словам политолога,
состоит в том, что Украина имеет территориальные споры с Российской Федерацией.
И это делает вступление нашей страны в НАТО невозможным, в соответствии со
статьей 6 устава Североатлантического Альянса.
"К тому же Столтенберг и не только он отмечал,
что большим препятствием для вступления Украины в НАТО является коррупция. А
президент Зеленский продемонстрировал, что с коррупцией в Украине, как и
раньше, никто активно бороться не собирается. Так что сотрудничество с НАТО
будет продолжено. Но оно не приведет к нашему вступлению в Альянс в обозримой
перспективе", — отмечает Николай Мельник.
Эксперт также напоминает, что для принятия в
НАТО нужно коллективное решение всех членов Альянса.
"Очень сомневаюсь, что та же Венгрия, с
которой у нас серьезные трения по языковым и не только вопросам, поддержит
данное решение. Скептически настроены к евроатлантической интеграции Украины и
Германия с Францией. Именно они в 2008 году заблокировали предоставление нам и
Грузии ПДЧ", — утверждает Мельник.
По мнению политолога, руководство этих лидеров
ЕС остается украиноскептиками. Николай Мельник поясняет, что в этих странах не
понимают, зачем им нужна Украина с ее проблемами.
"Зачем им нужно посылать своих солдат воевать
за Украину, если сейчас этого можно не делать? Зачем НАТО наша страна, которая
в нынешнем состоянии несет с собой кучу разнообразных проблем? Исходя из этой
логики, я далек от мысли, что мы получим ПДЧ в этом году или в скором будущем, —
резюмирует эксперт. — По крайней мере, пока не решим вышеназванные проблемы".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто призывает украинского президента разместить на территории страны военнослужащих Альянса.
Также на портале вы можете узнать, как с членством Украины в НАТО может быть связана идея получить от Америки новые ракетные комплексы.
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