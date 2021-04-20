Зеленского призывают начать мобилизацию и разместить войска НАТО в Украине

Народные депутаты от правящей партии "Слуга народа" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести меры по защите государства на фоне угрозы войны с Россией. Об этом в своем Facebook сообщил нардеп от "СН" Богдан Яременко.

Зеленский на Донбассе. Фото: ОП

Исходя из заявления членов фракции, на фоне военной угрозы со стороны России необходимо провести мероприятия, которые помогут противостоять агрессии. Отмечается, что в последнее время высказывания российских чиновников и СМИ в адрес Украины превратились в настоящий язык ненависти, а в Москве открыто декларируют намерение уничтожить украинское государство.

Яременко отметил, что необходимо активизировать подготовку страны к агрессии со стороны России. Он предложил провести заседание Верховной Рады при участии президента, Кабмина и руководителей спецслужб, чтобы обсудить все необходимые меры для укрепления обороноспособности нашей страны.

Также парламентарий призвал разорвать дипломатические отношения с Россией, провести мобилизацию резервистов, принять закон о территориальной обороне, а также обратится к партнерам в НАТО с призывом разместить свои войска на территории Украины.

Справка: в последние две недели Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Российские пропагандисты и чиновники Кремля открыто угрожают нашей стране войной и даже говорят об уничтожении государственности.

Военная агрессия России против Украины продолжается с весны 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, будут ли Россия и США вводить новые санкции друг против друга.

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