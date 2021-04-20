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Зеленского призывают начать мобилизацию и разместить войска НАТО в Украине

Депутаты от "Слуги народа" обратились к Зеленскому на фоне военной угрозы со стороны России

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Народные депутаты от правящей партии "Слуга народа" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести меры по защите государства на фоне угрозы войны с Россией. Об этом в своем Facebook сообщил нардеп от "СН" Богдан Яременко.

Зеленского призывают начать мобилизацию и разместить войска НАТО в Украине

Зеленский на Донбассе. Фото: ОП

Исходя из заявления членов фракции, на фоне военной угрозы со стороны России необходимо провести мероприятия, которые помогут противостоять агрессии. Отмечается, что в последнее время высказывания российских чиновников и СМИ в адрес Украины превратились в настоящий язык ненависти, а в Москве открыто декларируют намерение уничтожить украинское государство. 

Яременко отметил, что необходимо активизировать подготовку страны к агрессии со стороны России. Он предложил провести заседание Верховной Рады при участии президента, Кабмина и руководителей спецслужб, чтобы обсудить все необходимые меры для укрепления обороноспособности нашей страны. 

Также парламентарий призвал разорвать дипломатические отношения с Россией, провести мобилизацию резервистов, принять закон о территориальной обороне, а также обратится к партнерам в НАТО с призывом разместить свои войска на территории Украины.

Справка: в последние две недели Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Российские пропагандисты и чиновники Кремля открыто угрожают нашей стране войной и даже говорят об уничтожении государственности. 

Военная агрессия России против Украины продолжается с весны 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, будут ли Россия и США вводить новые санкции друг против друга.

Читайте также, чего стоит ждать Украине от послания Путина к Совету федерации. 


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Источник: https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/4121682467895844?__cft__[0]=AZUuQO_yKItQhDcOA2RNF6SGgjfRXFFpcr1gE1v456qRY3c8D7Sjg8nfLZrPAs9xzQ5ns4okq2JF_sph7l6dgjxSUPx3-LFA31A1P_yVfF-HH0ycVIvekDPPC8MJFgIGeVE&__tn__=%2CO%2CP-R
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