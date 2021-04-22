Вступление Украины в НАТО: Минобороны возлагает надежды на ближайший саммит

НАТО соберется в июне 2021 года на саммит, во время которого должно учесть серьезность евроатлантических намерений Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, говорится на сайте ведомства.

НАТО. Фото из открытых источников

Так, лидеры-страны Альянса соберутся 14 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, как сообщил сегодня Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг. Будут определяться с планами и перспективами НАТО на период до 2030 года.

Как пояснил глава Минобороны, во время этого саммита фактически будет спланировано будущее НАТО на следующие 10 лет.

"Мы хотели бы еще раз четко артикулировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться в Брюсселе 14 июня", — заявил Таран.

Министр считает, что эскалация российских сил вдоль границ Украины указывает на самую большую военную угрозу в евроатлантическом пространстве. Таран отметил, что мощным сигналом в решениях саммита НАТО для мировой и европейской безопасности могла бы стать демонстрация преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года. Там декларируется безусловная перспектива членства для Украины и Грузии.

Напомним, в Украину все чаще прибывает авиационный транспорт НАТО. Поскольку за последние три дня было замечено как минимум три военно-транспортных самолета ВВС США, Великобритании и Канады на территории Украины.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал США предоставить Украине противоракетные комплексы Patriot. Также поднимается вопрос о размещении американских военных баз на территории Украины. Активизировалась тема вступления Украины в НАТО. Эксперты рассказали, насколько реально воплотить эти планы.

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