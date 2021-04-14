Вступление Украины в НАТО: поддержит ли США «ракетную» идею Ермака

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Таисия Ерохина
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак
призвал США предоставить Украине противоракетные комплексы Patriot. Также
поднимается вопрос о размещении американских военных баз на территории Украины.
Активизировалась тема вступления
Украины в НАТО. Почему это важно? Насколько реалистично? Что так и не так с
этими планами? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.
Андрей Ермак. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Директор Центра международной безопасности (ЦМБ)
Валерий Кравченко считает важным и правильным, что Украина поднимает эти
вопросы.
"Мы действуем по принципу просить больше в
надежде получить меньше, — поясняет он. — Украина обладает советской системой
ПРО (противоракетной обороны), с устаревшими противоракетами и системами их
запуска. Нашему государству реально нужно обновление этого направления обороны.
Однако развертывание батарей комплекса "Патриот" во-первых очень недешево,
во-вторых занимает годы. Так, для Польши "Патриот" обошелся почти в 5 млрд.
долларов в 2018 году. При этом первая поставка и развертывание запланированы
только на 2022-й. Стоит напомнить, что весь оборонный бюджет Украины в
По поводу американских военных баз – это, по
мнению директора ЦМБ, из области традиционных антинатовских страшилок. И
объективно – фантастика прямо сейчас.
"Однако в будущем, если Россия будет
продолжать откровенно реваншистскую политику в Восточной Европе, дестабилизируя
соседние страны, используя историческую аналогию с ФРГ, размещение военных баз
США в Украине может стать ключевым сдерживающим фактором. Пока что Украина дает
откровенно понять союзникам на Западе – мы нуждаемся в защите перед агрессором,
наш путь в НАТО безальтернативен. Хочется верить, что эти сигналы отчётливо
слышат в европейских столицах и за океаном, — отмечает Валерий Кравченко. —
Однако громче всего они слышны в Москве, которая, кажется, готова на безумную
военную кампанию в попытке остановить цивилизационный дрейф Украины от России".
По мнению социолога, эксперта по коммуникациям,
руководителя исследовательских проектов Центра социального инжиниринга
"РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрия
Громакова, публичные призывы главы Офиса президента к нашим западным партнерам,
что-то нам "предоставить" или "разместить" на нашей территории это не совсем
корректно с точки зрения институционального статуса ОП.
"По сути мы демонстрируем свою
неподготовленность и страх перед угрозой РФ, раскрываем свои слабые места и
отсутствие боевого духа, что может деморализует и военных и собственных
сограждан. С другой стороны, попытка решить проблему за счет других, на фоне
собственной бездеятельности, не совсем нравится нашим партнерам и
обессмысливает все эти заявления, — поясняет Дмитрий Громаков. — На мой взгляд,
заявления Ермака должно было бы содержать распоряжение Офиса своей вертикали (а
это губернаторы и главы военно-гражданских администраций) о проведении оценки
подготовленности системы "гражданской обороны" в регионах (бомбоубежищ, зон
безопасности для гражданского населения, оценки свободных жилых помещений для
беженцев и т.п.). При этом они должны были бы публично отчитываться ежедневно в
СМИ и на своих ресурсах о ходе проверок этих мест. Следовало бы довести до
сведения наблюдателей СММ ОБСЕ о наличии "зон безопасности" в своих населенных
пунктах и т.п. В этих условиях и партнерам будет понятно, что они помогают, а
не решают нашу проблему".
Эксперт считает, что в наших условиях всё
реалистично — и базы, и вступление в НАТО. Вопрос лишь в том, что мы делаем на
этом пути.
"На фоне абсолютного бездействия ОП, Кабмина в
лице Минобороны, Генштаба ВСУ в создании правовых и организационных
возможностей для всех этих действий, заявления главы ОП выглядят панически. Они
подрывают боевой дух и устойчивость украинцев к сопротивлению на фоне,
созданных офисом ложных ожиданий про готовность наших западных партнеров встать
с нами "плечом к плечу". Вместо этого крика в пустоту, Ермак должен был
проинформировать и подать в парламент документы с просьбой разрешить размещение
этих военных баз и ракетных комплексов на территории Украины на таких-то
условиях. Кабмин должен определить, как минимум, места для их размещения.
Минобороны — проинформировать о правилах и условиях задействования этого
контингента в случае агрессии. А ГШ ВСУ – о готовности интегрировать это всё в
свою систему управления силами и средствами", — подчеркивает Дмитрий Громаков.
Он считает, что в реальности ничего этого
сегодня мы не слышим и не видим, а переживаем дежавю, вспоминая 2014 год.
"Выслушивая пустые заявления наших политиков о
готовности воевать — на фоне переписок в стиле "пора валить из страны".
Наблюдая очередную "озабоченность" наших партнеров, которые, видя нашу
бездеятельность, при всем своем желании не могут нам помочь, пока наши
устремления не закреплены на социально-политическом уровне. Как правильно
отметил Бен Ходжес (генерал-лейтенант
Фредерик Бенджамин "Бен" Ходжес III — отставной офицер армии США, который
занимал должность командующего европейской армии Соединенных Штатов; в
настоящее время является заведующим кафедрой стратегических исследований
Першинга в Центре анализа европейской политики – ред.) в одном интервью — о
какой секретности, политической определенности и стабильности курса страны вы
можете говорить, когда у вас Медведчук в парламенте? Подчеркиваю – в этих
условиях глава ОП должен не нагнетать ситуацию, а информировать сограждан о
мерах, предпринимаемых исполнительной властью для защиты населения в условиях
конфликта. О мерах, которые реализуются для укрепления обороноспособности
страны", — отмечает Дмитрий Громаков.
На фоне происходящей эскалации и
разворачивающегося кризиса, он предлагает украинцам задать себе следующие
вопросы:
1. Если завтра у вас во дворе разорвется
первая мина, знаете ли вы где вам укрыться?
2. Знаете ли, как себя вести в случае
оккупации?
3. Какова ваша роль, согласно Стратегии
всеобщей обороны?
4. Стоите ли вы на воинском учете и с кем вам
координироваться в случае широкомасштабной войны?
5. Готовы ли принять у себя беженцев?
"Потом задайте эти вопросы своим депутатам и
представителям местного самоуправления. Что они сегодня делают, чтобы снова не
впасть в паралич? Давайте не повторять ошибок 2014 года", — призывает Дмитрий
Громаков.
Как сообщалось, эксперты рассказали, чего
добивается Россия с помощью обострения на Донбассе и стягивания войск.
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