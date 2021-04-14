Вступление Украины в НАТО: поддержит ли США «ракетную» идею Ермака

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал США предоставить Украине противоракетные комплексы Patriot. Также поднимается вопрос о размещении американских военных баз на территории Украины. Активизировалась тема вступления Украины в НАТО. Почему это важно? Насколько реалистично? Что так и не так с этими планами? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Андрей Ермак. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Украина дает откровенно понять союзникам на Западе – мы нуждаемся в защите перед агрессором, наш путь в НАТО безальтернативен"

Директор Центра международной безопасности (ЦМБ) Валерий Кравченко считает важным и правильным, что Украина поднимает эти вопросы.

"Мы действуем по принципу просить больше в надежде получить меньше, — поясняет он. — Украина обладает советской системой ПРО (противоракетной обороны), с устаревшими противоракетами и системами их запуска. Нашему государству реально нужно обновление этого направления обороны. Однако развертывание батарей комплекса "Патриот" во-первых очень недешево, во-вторых занимает годы. Так, для Польши "Патриот" обошелся почти в 5 млрд. долларов в 2018 году. При этом первая поставка и развертывание запланированы только на 2022-й. Стоит напомнить, что весь оборонный бюджет Украины в 2021 г . составляет 267 млрд. гривен или около 9,5 млрд. долларов (рекордные 6% ВВП)".

По поводу американских военных баз – это, по мнению директора ЦМБ, из области традиционных антинатовских страшилок. И объективно – фантастика прямо сейчас.

"Однако в будущем, если Россия будет продолжать откровенно реваншистскую политику в Восточной Европе, дестабилизируя соседние страны, используя историческую аналогию с ФРГ, размещение военных баз США в Украине может стать ключевым сдерживающим фактором. Пока что Украина дает откровенно понять союзникам на Западе – мы нуждаемся в защите перед агрессором, наш путь в НАТО безальтернативен. Хочется верить, что эти сигналы отчётливо слышат в европейских столицах и за океаном, — отмечает Валерий Кравченко. — Однако громче всего они слышны в Москве, которая, кажется, готова на безумную военную кампанию в попытке остановить цивилизационный дрейф Украины от России".

"Давайте не повторять ошибок 2014 года"

По мнению социолога, эксперта по коммуникациям, руководителя исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрия Громакова, публичные призывы главы Офиса президента к нашим западным партнерам, что-то нам "предоставить" или "разместить" на нашей территории это не совсем корректно с точки зрения институционального статуса ОП.

"По сути мы демонстрируем свою неподготовленность и страх перед угрозой РФ, раскрываем свои слабые места и отсутствие боевого духа, что может деморализует и военных и собственных сограждан. С другой стороны, попытка решить проблему за счет других, на фоне собственной бездеятельности, не совсем нравится нашим партнерам и обессмысливает все эти заявления, — поясняет Дмитрий Громаков. — На мой взгляд, заявления Ермака должно было бы содержать распоряжение Офиса своей вертикали (а это губернаторы и главы военно-гражданских администраций) о проведении оценки подготовленности системы "гражданской обороны" в регионах (бомбоубежищ, зон безопасности для гражданского населения, оценки свободных жилых помещений для беженцев и т.п.). При этом они должны были бы публично отчитываться ежедневно в СМИ и на своих ресурсах о ходе проверок этих мест. Следовало бы довести до сведения наблюдателей СММ ОБСЕ о наличии "зон безопасности" в своих населенных пунктах и т.п. В этих условиях и партнерам будет понятно, что они помогают, а не решают нашу проблему".

Эксперт считает, что в наших условиях всё реалистично — и базы, и вступление в НАТО. Вопрос лишь в том, что мы делаем на этом пути.

"На фоне абсолютного бездействия ОП, Кабмина в лице Минобороны, Генштаба ВСУ в создании правовых и организационных возможностей для всех этих действий, заявления главы ОП выглядят панически. Они подрывают боевой дух и устойчивость украинцев к сопротивлению на фоне, созданных офисом ложных ожиданий про готовность наших западных партнеров встать с нами "плечом к плечу". Вместо этого крика в пустоту, Ермак должен был проинформировать и подать в парламент документы с просьбой разрешить размещение этих военных баз и ракетных комплексов на территории Украины на таких-то условиях. Кабмин должен определить, как минимум, места для их размещения. Минобороны — проинформировать о правилах и условиях задействования этого контингента в случае агрессии. А ГШ ВСУ – о готовности интегрировать это всё в свою систему управления силами и средствами", — подчеркивает Дмитрий Громаков.

Он считает, что в реальности ничего этого сегодня мы не слышим и не видим, а переживаем дежавю, вспоминая 2014 год.

"Выслушивая пустые заявления наших политиков о готовности воевать — на фоне переписок в стиле "пора валить из страны". Наблюдая очередную "озабоченность" наших партнеров, которые, видя нашу бездеятельность, при всем своем желании не могут нам помочь, пока наши устремления не закреплены на социально-политическом уровне. Как правильно отметил Бен Ходжес (генерал-лейтенант Фредерик Бенджамин "Бен" Ходжес III — отставной офицер армии США, который занимал должность командующего европейской армии Соединенных Штатов; в настоящее время является заведующим кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики – ред.) в одном интервью — о какой секретности, политической определенности и стабильности курса страны вы можете говорить, когда у вас Медведчук в парламенте? Подчеркиваю – в этих условиях глава ОП должен не нагнетать ситуацию, а информировать сограждан о мерах, предпринимаемых исполнительной властью для защиты населения в условиях конфликта. О мерах, которые реализуются для укрепления обороноспособности страны", — отмечает Дмитрий Громаков.

На фоне происходящей эскалации и разворачивающегося кризиса, он предлагает украинцам задать себе следующие вопросы:

1. Если завтра у вас во дворе разорвется первая мина, знаете ли вы где вам укрыться?

2. Знаете ли, как себя вести в случае оккупации?

3. Какова ваша роль, согласно Стратегии всеобщей обороны?

4. Стоите ли вы на воинском учете и с кем вам координироваться в случае широкомасштабной войны?

5. Готовы ли принять у себя беженцев?

"Потом задайте эти вопросы своим депутатам и представителям местного самоуправления. Что они сегодня делают, чтобы снова не впасть в паралич? Давайте не повторять ошибок 2014 года", — призывает Дмитрий Громаков.

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