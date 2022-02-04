Стратегия запугивания не работает. Этот раунд РФ проиграла, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал украинского-российские отношения и завил, что стратегия запугивания, которую использует Россия, не работает. Глава украинского МИД высказал мнение, что РФ " проиграла этот раунд". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра.

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

Кулеба обратил внимание, что Украине предоставлена помощь от разных стран — новейшее вооружение от Польши с Чехией, экономическая помощь в размере 88 млн фунтов стерлингов от Великобритании. К тому же, Нидерланды заявили о готовности открыть новые возможности для торговли и инвестиций, а государства Бухарестской девятки — готовы предоставить нашей стране военную помощь.

"Стратегия запугивания не работает. Этот раунд РФ проиграла. Мы будем продолжать усиливаться", — сказал глава МИД.

Отметим, что накануне министр иностранных дел Украины заявил, что агрессия РФ закончится только в том случае, когда войска страны-агрессора покинут территории оккупированного Крыма и Донбасса. При этом глава ведомства отметил, что главная цель нашего государства — заставить Москву пойти на уступки.

Кулеба также прокомментировал переговоры Запада и РФ по гарантиям безопасности. В частности, он заявил, что западным странам не следовало давать ответ на требования Россия, а самим требовать объяснений. По словам главы МИД, Запад сделал ошибку, позволив стране-агрессору "навязать дискуссию".

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - Вопрос принципа: Кулеба рассказал, пойдет ли Украина на прямые переговоры с главарями псевдореспублик "Л/ДНР".

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