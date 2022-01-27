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Вопрос принципа: Кулеба рассказал, пойдет ли Украина на прямые переговоры с главарями "Л/ДНР"

Глава МИД считает, что Кремль пытается снять с себя ответственность за то, что происходит на Востоке Украины

сегодня, 14:54
Автор:

Елизавета Черных
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По словам главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ключевым требованием Российской Федерации является начало прямых переговоров Украины с представителями псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". Министр отметил, что такого диалога не состоится. Об этом сообщает издание РБК-Украина. 

Вопрос принципа: Кулеба рассказал, пойдет ли Украина на прямые переговоры с главарями "Л/ДНР"

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

"Этого не случится, это вопрос принципа", — заявил Кулеба. 

Глава МИД добавил, что переговоры напрямую с главарями псевдореспублик не предусмотрены минскими договоренностями. Кроме того, это не соответствует развитию конфликта. 

"Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними", — сказал украинский чиновник. 

Кулеба считает, что таким способом Кремль пытается снять с себя ответственность за то, что происходит на Востоке Украины, выставляя себя не участником конфликта. 

Отметим, что накануне глава Офиса президента Андрей Ермак также заявил, что официальный Киев не будет менять свою позицию и идти на прямые переговоры с главарями так называемых "Л/ДНР". Сообщение о том, что украинская сторона якобы намерена отправить своих представителей на встречу с боевиками после нормандской встречи появилась недавно в средствах массовой информации. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалась, что Москва даже не пыталась скрыть факт поставки на территории Л/ДНР не только гуманитарной помощи, но и оружия. При этом, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, РФ откажет в поставках вооружения псевореспубликам, если Украина предоставит оккупированному Донбассу особый статус. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sostoyatsya-peregovory-ukrainy-glavaryami-1643285053.html
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