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В МИД рассказали, когда агрессия РФ против Украины будет завершена

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже достаточно чего сделала для мира

сегодня, 15:59
Автор:

Елизавета Черных
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказал мнение, что российская агрессия будет завершена только в том случае, когда войска РФ покинут территории оккупированного Крыма и Донбасса. Министр иностранных дел также заявил, что главная цель Украины сегодня — заставить Кремль пойти на уступки. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Дмитрия Кулебы. 

В МИД рассказали, когда агрессия РФ против Украины будет завершена

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

"Агрессия России против Украины будет завершена тогда, когда Российская Федерация полностью выведет войска с Донбасса и из Крыма. А Украина вернет политико-дипломатическим путем свои временно оккупированные территории", — сказал глава МИД. 

Кулеба также отметил, что именно официальная Москва должна пойти на уступки в решении конфликта. В этом главная цель, стоящая перед нашим государством. 

"Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить и ни к чему принуждать", — добавил министр. 

Напомним, что на этой неделе может состояться новый раунд переговоров между США и Россией касательно российских требований по "гарантиям безопасности". Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CBS заявила, что в ближайшее время планируется встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.  Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Лавров и Блинкен завтра проведут телефонный разговор.

Эксперты рассказали порталу "Комментарии" об ожиданиях от встречи, а также, кто и на какие уступки может в итоге пойти. 

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба рассказал, допускает ли Запад отключение России от SWIFT. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kuleba-rasskazal-agressiya-rossii-protiv-1643635310.html
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