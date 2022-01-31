В МИД рассказали, когда агрессия РФ против Украины будет завершена

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказал мнение, что российская агрессия будет завершена только в том случае, когда войска РФ покинут территории оккупированного Крыма и Донбасса. Министр иностранных дел также заявил, что главная цель Украины сегодня — заставить Кремль пойти на уступки. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Дмитрия Кулебы.

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

"Агрессия России против Украины будет завершена тогда, когда Российская Федерация полностью выведет войска с Донбасса и из Крыма. А Украина вернет политико-дипломатическим путем свои временно оккупированные территории", — сказал глава МИД.

Кулеба также отметил, что именно официальная Москва должна пойти на уступки в решении конфликта. В этом главная цель, стоящая перед нашим государством.

"Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить и ни к чему принуждать", — добавил министр.

Напомним, что на этой неделе может состояться новый раунд переговоров между США и Россией касательно российских требований по "гарантиям безопасности". Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CBS заявила, что в ближайшее время планируется встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Лавров и Блинкен завтра проведут телефонный разговор.

Эксперты рассказали порталу "Комментарии" об ожиданиях от встречи, а также, кто и на какие уступки может в итоге пойти.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба рассказал, допускает ли Запад отключение России от SWIFT.

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