"Запад делает большую ошибку": Кулеба о навязывании РФ своих инициатив о гарантиях безопасности

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, высказал свое мнение о переговорах Запада с РФ, касаемо гарантий безопасности. Об этом рассказал сегодня, 2 февраля, во время брифинга. Передает издание Корреспондент.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр считает, что Западу не стоило отвечать на требования России по гарантиям безопасности, а самим потребовать объяснений.

"Запад делает большую ошибку. Он позволил России навязать дискуссию. Когда Россия спрашивает "Объясните нам, как вы собираетесь гарантировать свою безопасность, не причиняя вреда российской безопасности?", все сели писать ответы. В то же время надо не ответ писать, а задать России такой же вопрос: "Нет, дорогая Россия, сначала ты должна объяснить, как государство, которое начало войну против Грузии, против Украины, как государство, которое оккупировало чужие территории, как государство, которое предпринимает кибератаки, убийства, дезинформацию на территории стран-членов НАТО и ЕС, ты должна объяснить, и как ты прекратишь причинять вред нашей безопасности. Если ты так взволнована своей безопасностью, это ты должна объяснить, как ты не будешь укреплять свою безопасность за наш счет", — передает издание слова Кулебы.

По мнению Дмитрия Кулебы, необходимо принципиально изменить нынешний ход дискуссии.

"Запад должен перейти в дипломатическое контрнаступление. Украина уже в него перешла, мы конструктивны. Но мы против того, чтобы Россия навязывала повестку дня", — сказал глава украинского МИД.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Франция и страны Европы ослабляют карантинные ограничения: как пережили в ЕС волну заражений "Омикроном". Отныне во Франции можно не носить маску на улице, а в кинотеатрах и транспорте вскоре будет позволено есть и пить.

Сайт "Комментарии" писал о том, что экс-нардепа БПП повысили до зампредседателя Набсовета "Укрзализныци". Блогер и экс-нардеп Сергей Лещенко занял важный пост в "Укрзализныци".

Читайте также о том, что США просит Китай, Японию и Индию поставлять газ в Европу, если Россия нападет на Украину. Соединенные штаты Америки готовят резервы в случае газового кризиса в Европе, из-за войны России с Украиной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!