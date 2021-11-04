Страны НАТО в долгу перед Киевом: Украину не оставят один на один с Россией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина за последние годы выполнила более 2000 контрольных показателей соответствия стандартам НАТО и рассчитывает на вступление в Альянс не позднее 2030 года. А президент России Владимир Путин 1 ноября подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны страны на фоне военных действий НАТО у границ России. Всё это происходит на фоне активизации передвижений российских войск у границы с Украиной, а также обострения ситуации на Донбассе. О том, что делает и должна делать Украина в рамках противодействия российской агрессии, в том числе на международной арене, порталу "Комментарии" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО. Фото: Интерфакс

Украина может рассчитывать не безоплатную военную помощь со стороны США и Великобритании

Украина принимает определенные меры для усиления партнерства, в том числе стратегического, со своими союзниками. Прежде всего, это касается США. На следующий год в бюджете США выделено 300 млн долларов на военно-техническую помощь Украине. В этом году американцы дополнительно предоставили нам 60 млн, а также современное вооружение и боеприпасы. Это, как говорится, дорогого стоит. Более того – Минобороны США призвало недавно партнеров по НАТО снять запрет на продажу Украине летального, оборонного вооружения.

Это серьезная акция. И, как мне кажется, европейцы должны бы прислушаться. Хоть вероятный будущий канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что Украину немцы будут поддерживать политически, но продавать оружие не станут.

Возможно, на саммите "Большой двадцатки" в Риме эти вопросы обговаривались. На полях прошла встреча Байдена и Меркель. Важно, что Украину поддержали.

Важны для нас и заявления генсека НАТО Столтенберга, что ни одна третья страна (РФ) не имеет право влиять на намерение любого государства стать членом НАТО. Это конкретная поддержка Украины, дающая определенные оптимистические перспективы в ракурсе евроатлантической интеграции.

В ноябре также запланирована встреча рабочей стратегической группы Украина-США в ходе которой будет утверждена Хартия о стратегическом партнерстве между нашими странами. Это очень серьезный документ. Подобную Хартию США утвердили с Великобританией. Надеюсь, это послужит примером для других стран касательно реальной поддержки Украины в ракурсе противостояния российской агрессии.

При Байдене США вернулись в большую мировую политику. Активно включаются во все процессы, которые касаются глобальной безопасности. Так что они как-то будут влиять и на позицию своих партнеров касательно Украины.

Также в ноябре планируется визит президента Украины в Великобританию. Будут согласованы вопросы касательно усиления военно-морского флота нашей страны, в чем британцы принимают активное участие. Речь, в частности, о поставках кораблей, вооружения для них. Это всё признак того, что Великобритания в какой-то мере начинает выполнять свою миссию как гарант Будапештского меморандума. Но тут есть и определенные нюансы. Украина потеряла тогда третьего в мире ядерного потенциала, который угрожал именно Западу. И наша страна может (и должна!) рассчитывать не безоплатную военную помощь со стороны США и Великобритании. Ведь уничтожение стратегических ракет на территории Украины позволило этим странам сэкономить десятки миллиардов.

Оптимистически выглядит активизация действий НАТО в Черноморском регионе. Там проходят патрулирование, учения. В Черное море уже зашел американский эсминец USS Porter, вскоре к нему присоединится USS Mount Whitney, флагман 6-го флота США.

Есть признаки того, что Западный мир, НАТО, осознают угрозу, которую несет РФ (и в Черном море, и вообще). По крайней мере, об этом говорит ряд последних решений и заявлений Альянса.

РФ всё более изолируется. Она понимает – видит око, да зуб неймет.

Важна активизация усилий украинской дипломатии, высшего руководства, парламента, общественности. Все рычаги надо использовать в работе с нашими партнерами. А также проводить усиленную работу по реформированию страны, приближая ее к стандартам ЕС и НАТО. Если наши партнеры будут видеть такую работу, это сформирует доверие к Украине. И усилит понимание со стороны Запада, что Украина является форпостом против экспансии РФ в Европу и вообще в мир.

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