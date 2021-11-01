Саммит G20 стал и разочарованием, и успехом: дипломат назвал ключевые причины

Состоялась встреча лидеров G20, во время которой поднимали вопросы противодействия изменениям климата и борьбы с пандемией ковида. Также было заявлено, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз на встрече Большой двадцатки в Риме достигли новой эпохи в сотрудничестве. Что можно сказать по итогам саммита, климатические решения которого проигнорировали лидеры Китая, РФ, Саудовской Аравии? Итоги в интервью изданию "Комментарии" прокомментировал наш эксперт Вадим Трюхан.

Встреча G20. Фото: press24.net

Участникам в очередной раз не хватило амбиции заняться проблемами войны и мира

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что Римский саммит "Большой двадцатки" стал одновременно и разочарованием, и успехом.

"Разочарованием он стал по двум причинам, – поясняет эксперт. – Во-первых, лидеры стран участников сконцентрировались на том, чтобы "удержать синицу в руках", даже не пытаясь "поймать журавля в небе". Рассмотрение путей выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, обсуждение, в преддверии климатической конференции в Глазго , своих обязательств по уменьшению выбросов углекислого газа, макроэкономическая стабильности, дефицит бюджета и другие чисто технические вопросы, — это, конечно, хорошо. Но то, что участникам в очередной раз не хватило амбиции заняться проблемами войны и мира, создания эффективной архитектуры глобальной системы безопасности, противодействия агрессивной политике отдельных государств и другими наиболее злободневным вызовам, которые стоят перед человечеством, откровенно удивляет".

Вторым разочарованием Вадим Трюхан называет отказ в последний момент от присутствия на встрече лидеров Китая, Саудовской Аравии и России. По его словам, этот решение окончательно оформило линию разлома между коллективным Западом с его партнерами и осью "Пекин — Москва", к которой по непонятным причинам примкнул Эль-Рияд, скорее всего, ситуативно.

"При этом в своих видеообращениях к участникам саммита и лидер КНР Си Цзиньпин, и российский президента Владимир Путин демонстрировали уверенность в своих действиях и нарочитый конструктив. Китайский лидер прямо заявлял об открытости КНР, а также утверждал, что экономическое величие его страны – на пользу всему миру. А российский диктатор рассказывал басни о том, как умело он справляется с дефицитом бюджета в РФ, с чем не способны разобраться США и другие западные страны", – отмечает эксперт.

Несмотря на разочарование, есть и определенные прорывы. Ключевой из них, по мнению Вадима Трюхана, — окончательное примирение между ЕС и США в вопросах торговли.

"Тяжелое наследие Трампа, который действовал как слон в посудной лавке, пытаясь нагнуть через колено европейцев, наконец отправлено на свалку истории. Президенту США Джо Байдену и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен удалось достичь соглашения, по которому стороны снимают пошлины по большинству товаров, поставляемых на территории друг друга. И хотя, ради справедливости, нужно констатировать, что эта сделка не имеет никакого отношения к самому саммиту G20, ее заключение на его полях несколько скрасило безрадостное угрюмое впечатление от самого мероприятия, – отмечает эксперт. – Кроме того, успехом можно считать то, что участникам встречи в последний момент удалось согласовать довольно детальную Декларацию саммита. И, несмотря на публичную критику процедуры ее согласования со стороны министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ее 61 пункт покрывает практически все экономические проблемы современности. И это хороший знак".

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