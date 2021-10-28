В пику России: в НАТО согласились с необходимостью наращивать свое присутствие в Черноморском регионе

Парламенты стран-членов НАТО подтвердили, что двери Альянса по-прежнему остаются открытыми для Украины. Решение о том, чтобы заморозить сближение Украины и НАТО никто не принимал. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет глава украинский делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев по итогам заседания Парламентского совета Украина – НАТО.

Заседание Парламентского совета Украина – НАТО. Фото: фейсбук Егора Чернева

"Двери НАТО для Украины остаются открытыми. Об этом было заявлено представителями парламентов стран Альянса во время проведения Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Одессе. Наша страна была названа ключом к безопасности восточного фланга НАТО и одним из ближайших партнеров Альянса. Представители парламентов стран-членов НАТО согласились с необходимостью наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и увеличивать поддержку нашего государства", – сообщил нардеп.

Егор Чернев уточнил, фактически вступление Украины в НАТО происходит уже сегодня. При этом нардеп признал, что юридически Украина пока что не является членами Альянса, но на практике мы ежедневно все глубже интегрируемся в него, постепенно встраиваемся в его структуру де-факто через усиление операционного взаимодействия, проведение совместных учений и участие Украины в операциях НАТО.

"И нет никаких колебаний в том, что скоро наступит момент, когда эту новую действительность мы оформим юридически", – резюмировал Чернев.

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