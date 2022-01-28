США созывают Совбез ООН по России: как ситуация может развиваться дальше и, что скажет Китай

На понедельник, 31 января, США созвали срочное заседание Совета безопасности ООН по угрозе вторжения России в Украину. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", способен ли Совбез ООН принять решение, которое способствует деэскалации.

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Поскольку РФ не получила ожидаемого по "гарантиях безопасности", есть опасения, что могут быть деструктивные действия с ее стороны

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно напоминает, что Россия настойчиво требовала письменных ответов от США и НАТО на свои абсурдные требования по "гарантиям безопасности". Последние касались не только НАТО, но определения судьбы Украины, Грузии, ряда европейских стран (в ракурсе того, как там должен присутствовать или не присутствовать Альянс). Среди прочего РФ требовала, чтобы НАТО ушло из Болгарии и Румынии.

"Поскольку РФ так настаивала на письменных ответах – она их получила. И со стороны США, и со стороны НАТО . И в ответах, как известно, обозначено намерение вести переговоры по предельно конкретным темам. Касательно не расширения вооружений, возможного сокращения военных учений. Со стороны Альянса – предложение возобновить работу Совета НАТО-РФ. И всё. Никаких других обязательств, чего требовала Россия по поводу того же не расширения Альянса – в ответах нет. А поскольку РФ не получила ожидаемого, есть опасения, что могут быть деструктивные действия с ее стороны. Не обязательно сейчас. Через неделю, две, месяц. Что эта деструктивная составляющая курса российской власти будет продолжаться. Потому логично выносит вопросы, связанные с поведением России, с угрозами, которые она создает и может создать, на уровень Совбеза ООН", – поясняет Олеся Яхно.

По ее мнению, даже, если РФ как постоянный член Совбеза заблокирует то или иное решение (что было уже не раз и, скорее всего, произойдет вновь), сама дискуссия на самом высоком уровне привлекает внимание к более чем актуальной теме.

"Это неплохо, но надо понимать, что методы, которыми пытается на Россию воздействовать Запад – международное право, участие институций, включая Совбез ООН, – не эффективны в случае гибридных спецопераций. А Россия в них очень активна, причем нередко использует третьи страны. Та же недавняя кибератака против Украины, по некоторым данным, совершена белорусскими спецслужбами по просьбе РФ. Можно вспомнить и миграционный кризис, который спровоцировали белорусские власти, опять же, при содействии России. Доказать причастность РФ сложно, чем она активно пользуется, избегая ответственности. Так что привычные институции и международное право не справляются с такого типа гибридными угрозами. Но обсуждать эти угрозы, исходящие из России, безусловно, надо. Как и искать пути более качественного им противодействия", – резюмирует Олеся Яхно.

Ситуация сложная, но для Украины плюс в том, что мы являемся кирпичиком большой архитектуры мировой безопасности

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк прогнозирует, что любое неудобное для россиян решение Совбеза ООН будет заблокировано РФ и Китаем – постоянными членами Совбеза, которые сейчас играют в одну калитку. Тем более, когда инициатива исходит со стороны США.

"К сожалению, такого рода инструменты как решения Совбеза ООН продемонстрировали свое несовершенство. Да и сама организация уже не отвечает современным реалиям. Это не значит, что не нужно пользоваться возможностью подчеркнуть исходящую от РФ угрозу. Но я сомневаюсь, что такое заседание будет способствовать деэскалции. Скорее наоборот", – считает Анатолий Октисюк.

Он поясняет: идет поднятие ставок со стороны РФ, США, коллективного Запада. Китай, где в феврале пройдет Зимняя Олимпиада, сейчас не столь активен в жестких заявления и действиях. Но после Игр он тоже может начать активную демонстрацию своей силы в своем регионе.

"Всё это – взаимосвязанные вопросы. Китай смотрит на то, как реагирует Запад на бряцанье оружием РФ у украинских границ, на ультиматумы со стороны Кремля. И если реакция Запада покажется Пекину недостаточно жесткой, это может спровоцировать Китай решить военным путем вопрос с Тайванем, – предупреждает эксперт. – Ситуация сложная, но для Украины плюс в том, что мы являемся кирпичиком большой архитектуры мировой безопасности. И если со стороны РФ пойдет повторная эскалация, как было в 2014-2015 годах, точно будет жесткая реакция со стороны Запада. Ведь потакание российским хотелкам будет побуждать Китай к активизации своих действий. Включая прямую агрессию".

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