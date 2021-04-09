США направили свои военные корабли в Черное море

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Таисия Ерохина
Соединенные Штаты Америки проинформировали Турцию о том, что два их
военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море
до 4 мая 2021 года. Об этом передает агентство Reuters.
Корабли США. Фото из открытых источников
Заявление Анкара сделала в пятницу, 9 апреля. Отмечается, что Россия
наращивает свои вооруженные силы на восточной границе Украины.
Как сообщили в МИД Турции, 15 дней назад по дипломатическим каналам им
было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное
море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4
мая.
Отметим, что соглашение 1936 года в Монтре дает Турции контроль над
проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и
регулирует иностранные грузовые суда.
Напомним, 8 апреля, состоялся телефонный разговор лидеров
России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Так, Меркель во время
телефонного разговора с Путиным озвучила одно важное
для Украины требование. Она потребовала, чтобы Россия прекратила недавнее
наращивание военной мощи в районе востока Украины. Тогда как президент
РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой
Меркель заявил, что якобы Украина устраивает провокации на Донбассе.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает "сыпать" угрозами в
адрес Украины и нагнетать ситуацию на Донбассе и рядом фейков, и усилением
смертоносных обстрелов. В свою очередь президент Украины стал более жестким в
высказываниях. В частности, он заявил, что единственным путем, который приведет
к завершению войны на востоке страны, является вступление Украины в НАТО. Что
и почему сейчас творит Россия и действительно ли изменился Зеленский?
Портал "Комментарии" обсудил это с экспертами.
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