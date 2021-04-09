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США направили свои военные корабли в Черное море

Турция сообщила, что боевые корабли США зайдут в Черное море на следующей неделе и пробудут там до 4 мая

сегодня, 18:04
Автор:

Таисия Ерохина

Соединенные Штаты Америки проинформировали Турцию о том, что два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая 2021 года. Об этом передает агентство Reuters.

США направили свои военные корабли в Черное море

Корабли США. Фото из открытых источников

Заявление Анкара сделала в пятницу, 9 апреля. Отмечается, что Россия наращивает свои вооруженные силы на восточной границе Украины.

"В последнее время вспыхнули столкновения между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами на украинском Донбассе. Германия попросила Россию отвести свои войска, а Москва обвинила Киев в провокациях", — пишет Reuters.

Как сообщили в МИД Турции, 15 дней назад по дипломатическим каналам им было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая.

Отметим, что соглашение 1936 года в Монтре дает Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.

Напомним, 8 апреля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Так, Меркель во время телефонного разговора с Путиным озвучила одно важное для Украины требование. Она потребовала, чтобы Россия прекратила недавнее наращивание военной мощи в районе востока Украины. Тогда как президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что якобы Украина устраивает провокации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает "сыпать" угрозами в адрес Украины и нагнетать ситуацию на Донбассе и рядом фейков, и усилением смертоносных обстрелов. В свою очередь президент Украины стал более жестким в высказываниях. В частности, он заявил, что единственным путем, который приведет к завершению войны на востоке страны, является вступление Украины в НАТО. Что и почему сейчас творит Россия и действительно ли изменился Зеленский? Портал "Комментарии" обсудил это с экспертами.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-usa-turkey/turkey-says-u-s-warships-to-deploy-in-black-sea-until-may-4-idUSKBN2BW1HV?il=0
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