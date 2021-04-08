Телефонная беседа Путина и Меркель: что президент РФ сказал об Украине

Сегодня, 8 апреля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Об этом передает международное агентство Reuters.

Путин. Фото из открытых источников

Сообщается, что президент России Владимир Путин обвинил Украину в провокационных действиях на востоке Украины и якобы разжигании ситуации на Донбассе.

Кремль заявил, что обе стороны выразили озабоченность ситуацией на востоке Украины. Кроме того, лидеры России и Германии обсудили дело заключенного в тюрьму российского оппозиционного политика Алексея Навального и обстановку в Ливии.

Напомним, Генерал СБУ рассказал, почему Путин активизировал войска у границ с Украиной. По словам генерала, президент России Владимир Путин начал стягивать войска к границам с Украиной по одной конкретной причине. Активизацию со стороны РФ генерал называет "игрой мускулами". По его словам, Путин пытается воздействовать на психику не столько Украины, как американского лидера Байдена. Поскольку после его заявления и другие лидеры начали открыто характеризовать Путина и действия России.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает "сыпать" угрозами в адрес Украины и нагнетать ситуацию на Донбассе и рядом фейков, и усилением смертоносных обстрелов. В свою очередь, президент Украины стал более жестким в высказываниях. В частности, он заявил, что единственным путем, который приведет к завершению войны на востоке страны, является вступление Украины в НАТО. Что и почему сейчас творит Россия и действительно ли изменился Зеленский? Портал "Комментарии" обсудил это с экспертами.

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