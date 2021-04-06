Накал ситуации на Донбассе: что затеял Путин и как реагирует Зеленский

Россия продолжает сыпать угрозами в адрес Украины и нагнетать ситуацию на Донбассе и рядом фейков, и усилением смертоносных обстрелов. В свою очередь, президент Украины стал более жестким в высказываниях. В частности, заявил, что единственный путем, который приведет к завершению войны на Востоке страны, является вступление Украины в НАТО. Что и почему сейчас творит России и действительно ли изменился Зеленский? Портал "Комментарии" обсудил это с экспертами.

Что задумал Путин. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"У Зеленского нет иного выхода, кроме как становиться "президентом войны""

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин размышляет следующим образом: "Владимир Зеленский стал главой государства, "продав" избирателям образ "президента мира". Но, реальность заставляет его становиться "президентом войны". Нет смысла спорить о том, хорошо это или плохо. Понимал или не понимал Зеленский, что, имея экзистенциальную угрозу в виде России, у страны нет иного пути, кроме как драться за свою независимость? Это уже не имеет значения, ибо нас с вами ждёт неизбежность…"

По словам эксперта, количество сообщений и кейсов (которые объединяют несколько нарративов, продвигаемых одновременно) в информационном пространстве нарастает с экспоненциальной скоростью.

"Если в обычном режиме работы российских спецслужб нужно было работать над 3-4-мя информационными спецоперациями в неделю, то сейчас ситуация, практически, повторяет период объявленного военного положения 2018-го года, или даже весны-лета 2014-го. Другими словами, каждый день появляется 2-3 месседжа, которые разгоняются в медиа с дикой скоростью, вытесняя из медиа-повестки всё остальное. Хорошо виден тот факт, что российские спецслужбы начинают активизировать своих открытых и “спящих агентов”, которые искусно создают выгодный Кремлю, медиа-контекст, — подчеркивает Дмитрий Золотухин. — Народный депутат Андрей Деркач заявил генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, что его и его подельника, экс-прокурора Генеральной прокуратуры Украины, Константина Кулика, готовятся убить. По словам Деркача, убийство двух "локомотивов" вмешательства в выборы президента США, якобы, готовят бывшие разведчики британской MI6, а финансирует это британская компания "KROLL Associates UK LTD", которая обнаружила миллиардные хищения бывших хозяев "Приватбанка". Вне всякого сомнения этот бред, по мнению российских спецслужб, может служить ответом на недавнее теплое общение между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и его британским коллегой Домиником Рабом".

Вслед за этим разговором, напоминает эксперт, состоялось и общение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

"Шеф британской разведки Ричард Мур, безусловно, пристально следит за ситуацией на украинско-российской границе и, даже, ретвитнул твит Доминика Рааба о приверженности Лондона территориальной целостности Украины, — отмечает Дмитрий Золотухин. — Еще одной причиной для российских провокаций стало общение Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором Зеленский подчеркнул амбиции Украины получить План действий по членству в НАТО".

Этот политический шаг вызвал очередной взрыв в Кремле. Пресс-секретарь Путина – Песков, тут же заявил: "Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию".

Эксперт продолжает: "Вслед за Песковым свою обычную песню о скором развале Украины затянули и телеграмм-каналы, подконтрольные российскому ГРУ. Некоторые, особо одаренные фантазией персонажи, стали продвигать заявления о том, что Зеленский, якобы, мог просить Эмира Катара оплатить услуги некой иностранной частной военной компании (ЧВК), чтобы выбить россиян с Донбасса".

По мнению Дмитрия Золотухина, у Зеленского нет иного выхода, кроме как становиться "президентом войны".

"Это сулит много политических преимуществ, ибо консолидация украинцев вокруг лидера в условиях внешних угроз — неизбежна. К тому же, таким образом, Зеленский полностью перейдет в "патриотический лагерь", не давая возможности оппонентам играть на правом фланге. Не исключено, что этот процесс затянется и до следующих выборов, — прогнозирует эксперт. — Однако, у "президента войны" есть очень важная задача, от выполнения которой будет зависеть его дальнейший политический успех. Ему очень важно не проиграть..."

"Вся внешняя политика России зиждется на создании конфликтов"

Политический эксперт Сергей Таран считает, что настоящий президент мира, как и любой другой политик мира – это тот, кто укрепляет армию своей страны и ведет государство в НАТО.

"Если бы в Украине так и было, у нас был бы мир, как у всех стран, которые вступили в НАТО, в ЕС. А те, кто не успел заняться безопасностью своей страны, не вступил в Альянс, имеет теперь "горячие точки" на своей территории. И чем больше мы говорим о компромиссах с Россией, о том, что нужно договариваться, тем больше получим провокаций с ее стороны", — предупреждает Сергей Таран.

Он уверен, что есть три главных компонента, которые нам следует применять в рамках противодействия российской агрессии: укреплять украинскую армию, усиливать с помощью международных партнеров санкции против РФ, а также (долгоиграющая стратегия) двигаться в сторону НАТО.

"У Зеленского это, похоже, начинают немного понимать. После того, как полтора года искали мир в глаза Путина и пытались "договориться посередине". В результате получили продолжение войны, новые жертвы. Важно понять – вся внешняя политика России зиждется на создании конфликтов. "Кошмарить соседей" – единственное, что она умеет. И понимает только силу. Пора понять это и нам", — подчеркивает Сергей Таран.

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