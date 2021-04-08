Меркель во время телефонного разговора с Путиным озвучила одно важное для Украины требование

Сегодня, 8 апреля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Об этом передает международное агентство Reuters.

Меркель. Фото из открытых источников

Так, во время этой беседы с президентом РФ канцлер Германии потребовала, чтобы Россия прекратила недавнее наращивание военной мощи в районе востока Украины. Такое заявление озвучено в официальном сообщении правительства Германии.

Отмечается, что Меркель также затронула дело заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, который сейчас находится в российской исправительной колонии и требует доступа к независимой медицинской консультации.

"В частности, речь шла об усилении российского военного присутствия в окрестностях восточной Украины", — говорится в заявлении. — Канцлер потребовала свернуть это наращивание, чтобы снизить эскалацию ситуации".

Напомним, у Путина о таком требовании Меркель не сообщали. Так, во время этого телефонного разговора президент России Владимир Путин обвинил Украину в провокационных действиях на востоке Украины и якобы разжигании ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает "сыпать" угрозами в адрес Украины и нагнетать ситуацию на Донбассе и рядом фейков, и усилением смертоносных обстрелов. В свою очередь президент Украины стал более жестким в высказываниях. В частности, он заявил, что единственным путем, который приведет к завершению войны на востоке страны, является вступление Украины в НАТО. Что и почему сейчас творит Россия и действительно ли изменился Зеленский? Портал "Комментарии" обсудил это с экспертами.

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