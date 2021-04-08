Меркель во время телефонного разговора с Путиным озвучила одно важное для Украины требование

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Таисия Ерохина
Сегодня, 8 апреля, состоялся телефонный разговор лидеров России и
Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Об этом передает международное агентство Reuters.
Меркель. Фото из открытых источников
Так, во время этой беседы с президентом РФ канцлер Германии потребовала, чтобы Россия прекратила недавнее наращивание военной мощи в районе
востока Украины. Такое заявление озвучено в официальном сообщении правительства
Германии.
Отмечается, что Меркель также затронула дело заключенного в тюрьму
критика Кремля Алексея Навального, который сейчас находится в
российской исправительной колонии и требует доступа к независимой медицинской консультации.
Напомним, у Путина о таком требовании Меркель не сообщали. Так, во время
этого телефонного разговора президент России Владимир Путин
обвинил Украину в провокационных действиях на востоке Украины и якобы
разжигании ситуации на Донбассе.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает "сыпать" угрозами в
адрес Украины и нагнетать ситуацию на Донбассе и рядом фейков, и усилением
смертоносных обстрелов. В свою очередь президент Украины стал более жестким в
высказываниях. В частности, он заявил, что единственным путем, который приведет
к завершению войны на востоке страны, является вступление Украины в НАТО. Что
и почему сейчас творит Россия и действительно ли изменился Зеленский?
Портал "Комментарии" обсудил это с экспертами.
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