Скандальный контракт Венгрии с "Газпромом": к чему приведет украино-венгерский конфликт

Продолжают кипеть страсти вокруг венгерско-российского контракта на поставку газа в обход Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Венгрия нанесла серьезный удар по двусторонним отношениям с нашей страной, исключив украинскую ГТС из схемы поставок газа из России.

Венгрия подписала контракт с "Газпромом" - фото из открытых источников

Венгрия, в свою очередь, жестко отреагировала на критику. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства. Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.

Почему мы не смогли предотвратить этот удар? Можем ли что-то еще сделать? К чему может привести разгорающийся украино-венгерский конфликт? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

То, что новый контракт обнуляет реализацию данных операций, не означает, что Венгрия стала враждебна Украине. Каждая страна должна заботиться об интересах своих граждан

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский рассуждает так:

"Контракт на поставку газа в Венгрию говорит о поставках газа в Венгрию. Украина не занималась поставками газа в Венгрию. Она этот газ транзитировала по схеме своп-операций или так называемого виртуального реверса. То, что новый контракт обнуляет реализацию данных операций, не означает, что Венгрия стала враждебна Украине. Каждая страна должна заботиться об интересах своих граждан".

Украина, по мнению эксперта, вряд ли может существенно повлиять на уже подписанный контракт (согласно ему, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубов через Сербию – по газопроводу "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения, а 1 миллиард кубов – через Австрию; контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет). А вот испортить дипломатические отношения с Будапештом – вполне может.

"Официальному Киеву надо было реагировать гораздо раньше, еще, когда только принимались решения о строительстве "Турецкого потока" и перемычки соединившей газовые системы Венгрии и Сербии, – уверен Валентин Землянский. – И делать это не в публичной плоскости, а путем проведения переговоров, консультаций и взаимных уступок по спорным вопросам. Теперь же мы будем наблюдать эскалацию отношений Будапешта и Киева, со всеми вытекающими внешнеполитическими проблемами для Украины в вопросах взаимодействия с ЕС и НАТО".

Думаю, Россия поставила Венгрии своеобразный ультиматум, некое жесткое условие – мы сделаем вам скидку, но газ не должен идти не через Украину

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко называет сложившуюся ситуацию наглядным примером того, о чем говорят президент Зеленский, глава МИД Кулеба, наши дипломаты. А именно – что РФ использует газ как энергетическое оружие.

"Несмотря на то, что транспортные расходы от подачи газа в Венгрию в обход Украины будут явно больше, что обходиться это будет дороже, Москва предлагает Будапешту более дешевый газ, но лишь при таком условии. То есть, на первый план выходит именно политический момент, желание усилить давление на Украину. Думаю, Россия поставила Венгрии своеобразный ультиматум, некое жесткое условие – мы сделаем вам скидку, но газ не должен идти не через Украину", – отмечает эксперт.

По его словам, о том, что готовится контракт между Венгрией и "Газпромом", было известно еще летом. Но мы не знали детали контракта, в частности, что он будет предусматривать поставку газа в обход Украины.

"Ведь ранее десятилетиями газ поставлялся в Венгрию через нашу страну. И это был самый выгодный с экономической точки зрения, стандартный маршрут. Потому мы не рассчитывали, что могут рассматриваться другие варианты, – поясняет Игорь Петренко. – Безусловно, учитывая наши сложные отношения с РФ и нелегкие с Венгрией, можно было предусмотреть, что возможен такой обводной путь. При этом мы мало на что могли бы повлиять. Как мало что можем сделать сейчас. Да, конечно, сейчас, как сказал Кулеба, мы обратились в Еврокомиссию, чтобы та оценила этот контракт. Но она его не сможет отменить. Суверенное право Венгрии – заключать контракты с кем она хочет – и на каких хочет условиях".

Эксперт акцентирует, что это идет вразрез с декларируемой политикой добрососедства, и с тем прогрессом, который Украина достигла в отношениях с Венгрией после 2019 года.

"С 2014 по 2019 годы, во время пребывания Порошенко у власти, были постоянные скандалы между Венгрией и Украиной. При президентстве Зеленского ситуация изменилась, – подчеркивает Игорь Петренко. – Мы взяли курс на поиск точек соприкосновения. Отношения между Киевом и Будапештом стали лучше. В результате удалось разблокировать работу Комиссии Украина-НАТО. А теперь Венгрия совершила такой шаг. Но, опять же, вопрос скорее не в Венгрии, а в РФ, которая поставила такие условия. Ну, а венгерские власти, понятно, хотят газ для своих граждан по самой низкой цене".

По мнению эксперта, наша реакция достаточно жесткая. Вызваны для консультаций послы. Сделано обращение в Еврокомиссию. Украинские официальные лица в достаточно острой форме высказались о действиях венгерской стороны.

"Но это фактические всё, что можем сделать, – считает Игорь Петренко. – Можно вспомнить, как и Франция отреагировала, когда Австралия разорвала с ней контракт на поставку субмарин – в пользу США. Послов отозвали, об ударе в спину говорили. Но сделать ничего не могут, потому что это – суверенное решение другого государства… Понятно, что нам важно активнее, в том числе на примере с венгерско-российского газового контракта показывать всем партнерам, что РФ использует газ именно как энергетическое оружие. И подчеркивать, что с "Северным потоком-2" будет так же. Ну, а отношения с Венгрией у нас однозначно на определенный промежуток времени ухудшаться. Правда, не думаю, что дойдет до какого-то серьезного кризиса. Скорее всё ограничится жесткой дипломатической риторикой. Особых рычагов воздействия на ситуацию у нас, повторюсь, нет".

Ранее "Комментарии" писали, что запуск газопровода "Северный поток-2" может быть отложен.

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