Скандальный контракт Венгрии с "Газпромом": к чему приведет украино-венгерский конфликт

BTC/USD
42476.28
ETH/USD
2930.44
LTC/USD
147.69
USD/UAH
26.70
EUR/UAH
31.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Продолжают кипеть страсти вокруг венгерско-российского контракта на поставку газа в обход Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Венгрия нанесла серьезный удар по двусторонним отношениям с нашей страной, исключив украинскую ГТС из схемы поставок газа из России.
Венгрия подписала контракт с "Газпромом" - фото из открытых источников
Венгрия, в свою очередь, жестко отреагировала на критику. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства. Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.
Почему мы не смогли предотвратить этот удар? Можем ли что-то еще сделать? К чему может привести разгорающийся украино-венгерский конфликт? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.
Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский рассуждает так:
Украина, по мнению эксперта, вряд ли может существенно повлиять на уже подписанный контракт (согласно ему, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубов через Сербию – по газопроводу "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения, а 1 миллиард кубов – через Австрию; контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет). А вот испортить дипломатические отношения с Будапештом – вполне может.
Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко называет сложившуюся ситуацию наглядным примером того, о чем говорят президент Зеленский, глава МИД Кулеба, наши дипломаты. А именно – что РФ использует газ как энергетическое оружие.
По его словам, о том, что готовится контракт между Венгрией и "Газпромом", было известно еще летом. Но мы не знали детали контракта, в частности, что он будет предусматривать поставку газа в обход Украины.
Эксперт акцентирует, что это идет вразрез с декларируемой политикой добрососедства, и с тем прогрессом, который Украина достигла в отношениях с Венгрией после 2019 года.
По мнению эксперта, наша реакция достаточно жесткая. Вызваны для консультаций послы. Сделано обращение в Еврокомиссию. Украинские официальные лица в достаточно острой форме высказались о действиях венгерской стороны.
"Но это фактические всё, что можем сделать, – считает Игорь Петренко. – Можно вспомнить, как и Франция отреагировала, когда Австралия разорвала с ней контракт на поставку субмарин – в пользу США. Послов отозвали, об ударе в спину говорили. Но сделать ничего не могут, потому что это – суверенное решение другого государства… Понятно, что нам важно активнее, в том числе на примере с венгерско-российского газового контракта показывать всем партнерам, что РФ использует газ именно как энергетическое оружие. И подчеркивать, что с "Северным потоком-2" будет так же. Ну, а отношения с Венгрией у нас однозначно на определенный промежуток времени ухудшаться. Правда, не думаю, что дойдет до какого-то серьезного кризиса. Скорее всё ограничится жесткой дипломатической риторикой. Особых рычагов воздействия на ситуацию у нас, повторюсь, нет".
Ранее "Комментарии" писали, что запуск газопровода "Северный поток-2" может быть отложен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости