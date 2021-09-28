Скандальный контракт Венгрии с "Газпромом": что будет с транзитом газа в Украине

Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещает, что Украина ответит на этот удар.

Скандальный контракт Венгрии с "Газпромом": что будет с транзитом газа через Украину - фото из открытых источников

Издание "Комментарии" попыталось выяснить, что означает российско-венгерский контракт для Украины и чем наше государство может ответить.

Диверсификация маршрутов поставки газа — это, в частности, вопросы энергетической безопасности

Как сообщили в пресс-службе "Оператор газотранспортной системы Украины", ОГТСУ готов выполнять свои обязательства и обеспечивать транзит законтрактованных 25 млн кубометров газа в сутки в направлении Венгрии.

"Венгрия десятилетиями получала газ почти исключительно через Украину, и наша страна ни разу не нарушала условий поставки газа, зарекомендовав себя как надежный партнер, – отметили в пресс-службе. – Что касается физических объемов транзита, то сейчас мы видим, что венгерский оператор продал мощности на вход в Венгрию со стороны Украины в размере около 3 млн кубометров в сутки. Это дает все основания сомневаться в соответствии физических объемов транзита в направлении Венгрии действующему контракту. Тем не менее, дополнительные объемы еще могут в будущем докупаться на аукционах на более короткие периоды".

Представители ОГТСУ подчеркивают, что диверсификация маршрутов поставки газа — это, в частности, вопросы энергетической безопасности. И надеются, что транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии будет продолжен.

"Сейчас существуют многочисленные случаи использования российского газа и обходных газопроводов как политических инструментов. Это приводит к увеличению уязвимости европейских газовых рынков, злоупотреблению доминирующим положением, значительному колебанию цен и тому подобное, – отмечают в ОГТСУ. – Что касается обеспечения газом западных регионов Украины, то ситуация с Венгрией не повлияет на бесперебойность транспортировки газа в данном направлении".

Заявления министра Кулебы выглядят наивно, особенно его обещания найти некий ответ на такие действия

"История о том, как Венгрия обошла Украину, закупая теперь транзит через "Турецкий поток", через Австрию, возможно, является сюрпризом для нынешнего украинского МИД. Но подобный исход предсказывали многие, в первую очередь, западные эксперты", – отмечает политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

По его словам, подобное поведение Венгрии объясняет курсом, который давно выбрал ее премьер Виктор Орбан: отношения с ЕС и НАТО находятся в одной плоскости, отношения с РФ – в другой.

"Венгрия всегда в ЕС находилась в лагере стран, которые выступали против антироссийских санкций, – напоминает эксперт. – И сейчас мы видим, как она тихой сапой, пользуясь, что большие игроки заняты своими проблемами (выборы, пандемия, военные конфликты), договаривается отдельно, сепаратно с Россией – получать газ в обход Украины. Заявления министра Кулебы выглядят наивно, особенно его обещания найти некий ответ на такие действия. Мне просто интересно, в чем будет заключаться этот ответ? В закрытии украино-венгерской границы? В каких-то ограничениях относительно наших граждан, которые параллельно имеют гражданство Венгрии? Этот шантаж никакого эффекта на официальный Будапешт не произведет".

Тарас Березовец уверен: проблема глобально в том, что США устранились от роли мирового полицейского, который следит за поведением, в том числе стран-союзников.

"А при Байдене отказ от обязательств Америки (и ситуация с "Северным потоком-2", и ситуация с Афганистаном) стал особо очевиден, – отмечает эксперт. – Посмотрев на пример Германии, которая с американского согласия предала украинские интересы (СП-2), Венгрия поступила точно так же. Ведь если это можно сделать Германии, почему нельзя Венгрии?"

Украине, по словам Тараса Березовца, нужно готовиться к практически полному прекращению транзита российского газа через свою территорию. Это неизбежное следствие тех изменений, которые происходят в США, в странах ЕС последние полгода.

"Мы потеряем практически весь транзит. Возможно, нам останется только Польша, которая хоть и судится с "Газпромом", но если будут выгодные ей условия поставок через СП-2, рано или поздно предпочтет его. Ну, а все угрозы в сторону западных союзников со стороны Украины должны быть продуманы, взвешены. Следует понимать последствия, – акцентирует эксперт. – Та же Венгрия уже показала, что может создать проблемы, долгое время блокируя совместное заседание Комиссии Украина-НАТО. Такую позицию Будапешта смог остановить в свое время только окрик из Вашингтона — от администрации Трампа. Будет ли сейчас такой окрик на нынешние сепаратные действия Венгрии? Вряд ли..."

Ранее издание "Комментарии" писало, что Польша попробует остановить запуск "Северного Потока-2".





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