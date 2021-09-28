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Страна-член ЕС и НАТО нанесла удар по Украине: Кулеба сделал заявление

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины

сегодня, 12:25
Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия нанесла серьезный удар по двусторонним отношениям с Украиной, исключив украинскую ГТС из схемы поставок газа из России. Реакция Киева, конечно же, последует незамедлительно. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

Страна-член ЕС и НАТО нанесла удар по Украине: Кулеба сделал заявление

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

По словам главного украинского дипломата, Венгрия сегодня является государством-членом Европейского Союза и НАТО. При этом эта страна имеет специфические отношения с Россией. Поэтому решила пренебречь украинско-венгерскими отношениями, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России.

Дмитрий Кулеба отметил, Украина воспринимает такое поведения властей Венгрии, как недружественное. И здесь дипломатические ноты о сожалении не могут быть ничем оправданы. Дипломат рассказал, заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое ранее было запланировано на 29-30 сентября, не состоялось. При этом оно должно было пройти еще до подписания соглашения Венгрии и РФ.

Глава МИД Украины отметил, ранее была информация о том, что Венгрия и Россия пошли на такой шаг. Подписывая договор с Россией венгерские власти знали о позиции Украины. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев намерен предпринимать не только лишь политические шаги, как вот отмена заседания комиссии, но и другие более жесткие меры.

Отметим, в понедельник пришла новость о том, что Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпром" на поставку "голубого топлива" в обход Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кулеба просит Запад успокоить Россию с ее порывами шантажа на газовом рынке.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nPIgeC0w26A
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иван

сегодня, 12:07

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