Запуск «Северного потока-2» может быть отложен: политолог навал причину

Один из главных вопросов после парламентских выборов в Германии звучит так: что изменится для Украины? На самом деле здесь несколько ответов. Выборы радикально изменят политическую палитру в самой Германии — правящий блок ХДС/ХСС имеет шанс уйти в оппозицию. В любом варианте новой коалиции из трех партий ключевые позиции обязательно получат младшие партнеры – "Зеленые" и "Свободные демократы". Но при этом радикальных изменений во внешней политике не произойдет. Все потенциальные участники коалиции придерживаются четкой проевропейской позиции и очень умеренной внешней политики, в частности, в вопросе Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политолог Сергей Таран.

Северный поток-2 Фото из открытых источников

Политолог отметил, возможный канцлер от СДПГ Шольц хоть и традиционно для социал-демократов выступает за "диалог" с Россией, его позиция мало чем отличается от позиции поздней Меркель, которая тоже заявляет и о диалоге с Россией, и за "Северный поток-2". Словом, антироссийские санкции и осуждение России формально останутся, но и приглашение Украины в НАТО и ЕС с немецкой поддержкой тоже пока не предвидится.

Сергей Таран отметил, свежей ноткой для Украины может стать назначение министром иностранных дел Анналены Бербок, — лидера "Зеленых", которые имеют четкие антироссийские, а соответственно и проукраинские позиции. Но, с другой стороны, если этот пост займет представитель "Свободных демократов", Украине придется иметь дело с министром компромиссно настроенным в РФ.

"Небольшое окно возможности для Украины откроется в условиях нового контракта о транзите российского газа. Поскольку коалициада может длиться долго, это будет создавать для Кремля ситуацию неопределенности, — если не будут понятны окончательные условия, на которых заработает "Северный поток-2". Это – пусть небольшая, но возможность для Украины выторговать для себя лучшие условия транзита. Но, конечно, если наша внешняя политика будет проактивной, а не то, что сейчас...", – отметил Таран.

Он добавляет, немецкие выборы в очередной раз показали, что в развитых демократиях даже резкие политические изменения не делают политику этих стран непрогнозируемой. Прогнозируемость – это то, что больше всего ценится в мировой политике. И это именно то, чего так остро не хватает нынешней внешней политике Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — выборы в Германии: стало известно, какие партии проходят и сколько мандатов получают.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!