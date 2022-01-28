Перспективы рокировки Минска на Стамбул: поможет ли Турция завершить войну в Украине

Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, призвал к снижению напряженности и деэскалации между Украиной и Россией. Также Турция уже не раз предлагала посредничество в урегулировании конфликта, включая возможность проведения в Стамбуле следующего заседания Минской группы. Каковы перспективы подключения Турции к деэскалации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Picture alliance

Турция будет стараться быть над схваткой, выступать незаангажированным посредником

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук Евгения Габер отмечает, что Турция с самого начала эскалации, агрессии со стороны РФ, пристально следит за развитием ситуации.

"И это понятно. Во-первых, всё происходит в непосредственной близости от турецких границ. Во-вторых, Турция заинтересована в развитии отношений как с Украиной, так и с Россией. И любой кризис или обострение в этих отношениях влияет на Турцию, ставит ее перед сложным выбором в пользу одного из партнеров. Есть и аспект более глобальный. Турция – член НАТО. При этом также имеет стратегическое партнерство с РФ. И ей нужно проводить очень умелую политику для того, чтобы совместить, на первый взгляд, несовместимое. Потому Турция будет стараться быть над схваткой, выступать незаангажированным посредником. Чтобы, по мере возможности, сохранять отношения со всеми сторонами, параллельно улучшая свой имидж на международной арене", – объясняет эксперт.

По ее мнению, все призывы о деэскалации, которые звучат из Анкары, равно как инициативы о посредничестве, вряд ли повлияют на РФ. Потому что та вовсе не стремится урегулировать отношения с Украиной, а выстраивает отношения с США в условиях так называемого нового мирового порядка.

"Мы видим желание Кремля вернуться за стол переговоров глобальных игроков, вершить судьбы мира, показать россиянам, что с их руководством считаются, к нему прислушиваются и так далее. У меня лично есть ощущение, что у Путина самого нет четкого плана касательно тех действий, которые будут предприниматься. И когда мы обсуждаем – будет нападение на Украину или нет – я не уверена, что четкий ответ есть в голове у Путина. Похоже, что в ситуации с ультимативными российскими "предложениями" касательно "гарантий безопасности" задачей было – попросить максимально возможное, чтобы получить минимально приемлемое. Повышая ставки, занимаясь откровенным политическим шантажом, Путин смотрит на реакцию Запада, – уверена Евгения Габер. – Что ему позволят, на какие компромиссы готовы идти, где есть какие-то внутренние противоречия (к примеру, между США и Германией). На чём можно сыграть. Что не позволит цивилизованному миру выступить единым фронтом — и, наконец, указать России на ее заслуженное место".

Таким образом, продолжает эксперт, все призывы Турции к деэскалации могут рассматриваться Россией лишь с точки зрения тактических шагов. И если в какой-то конкретный момент удобно сделать вид, что Москва готова рассмотреть какие-то предложение Анкары, создать некие новые форматы, то РФ будет это делать. Но не потому что готова работать в таких форматах, а потому что в данный конкретный момент ей важно сделать вид готовности к условно конструктивному диалогу.

"По сути же, Россия не заинтересована ни в каких дополнительных форматах. Тем более с Турцией. Ведь та – конкурент РФ в регионе, страна, которая занимается активным военно-техническим сотрудничеством с Украиной. Да еще и член НАТО. Поэтому все предложения, которые были со стороны Эрдогана о посредничестве, активно отбрасывались российской стороной. Впрочем, – отмечает Евгения Габер, – важно, что это делалось на невысоком политическом уровне. Соответствующие предложение шли со стороны Эрдогана или его советника по внешей политике – Ибрагима Калына. А ответы шли от путинского пресс-секретаря Пескова или его зама. Это говорит о том, что РФ старается оставить себе место для маневра. Не сжигает мосты. И Путин в любой момент, если это будет выгодно, готов выехать на белом коне и заявить, что РФ принимает то или иное предложение Турции. Когда, к примеру, поймет, что США и НАТО более ни на какие уступки не пойдут. И чтобы спасти лицо (вроде как так изначально и задумывалось, что РФ не собиралась вторгаться в Украину), Кремль принимает предложение Турции".

Прокомментировала эксперт и обсуждение Стамбул как площадки для переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вместе Минска. Потому что после фактической аннексии Беларуси Россией – Минск точно не может быть местом для встреч ТКГ.

"Теоретически это возможно, – считает Евгения Габер. – Многим высокопоставленным российским лицам запрещен въезд в европейские страны. И Турция как нейтральная площадка – приемлемый вариант. Но уже вчера прозвучали заявления российской стороны, что это – сложная логистика, потому такой вариант РФ не устраивает. К тому же, напомню, что Турция – член Альянса. И это также делает ее неудобным вариантом для переговоров – с точки зрения российского руководства".

В Анкаре полагают, что Россия могла бы согласиться на "нулевой вариант" размежевания сторон, как в Сирии

По мнению Петра Бурковского, аналитика Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Турция крайне заинтересована в предотвращении войны и новой агрессии России против Украины.

"Более всего Анкара опасается, что военные действия развернуться в Причерноморье и России удастся захватить все побережье Украины. В таком случае именно Турция становится главной следующей мишенью России в этом регионе. И именно на Турцию ляжет основное бремя поддержки/защиты вод Румынии и Болгарии как членов НАТО. Также есть риск потери импорта украинской пшеницы, увеличения зависимости от российского импорта, а это уже фактор внутренней стабильности. Поэтому, Анкара постарается сделать все, чтобы предотвратить войну", – поясняет аналитик.

Однако возможности Турции ограничены, отмечает он. Эрдоган полагается на личные связи с Путиным. Это – и сильная, и слабая сторона турецкой дипломатии.

"В Анкаре полагают, что Россия могла бы согласиться на "нулевой вариант" размежевания сторон, как в Сирии. То есть, официальный Киев соглашается на потерю ОРДЛО, но Россия соглашается на прекращение войны и угроз Украине. Кроме того, не ясно, что может убедить Путина в том, что Украину не будут интегрировать в НАТО. И что может убедить Украину, что без перспектив членства в Альянсе она не окажется один на один с новой российской агрессией. В это вопросе Турция не сможет быть посредником. На такую роль подходят только страны, обладающие ядерным оружием", – считает Петр Бурковский.

Читайте также на портале "Комментарии" – в ОП и Белом Доме рассказали, о чем два часа говорили Байден и Зеленский.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!