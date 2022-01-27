Итоги Норманди: сдачи Украины не произошло, но страну теперь могут поставить перед фактом

Советники лидеров стран "Нормандского формата" 26 января встретились в Париже. Первая более чем за год их очная встреча, проходившая в Елисейском дворце, длилась 8,5 часов. Представляющий Украину на переговорах глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры были очень непростыми. Что можно сказать по заявлениям, сделанным участниками переговоров на данный момент? Как могут события развиваться далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Нормандская встреча. Фото: elysee.fr

Можно ожидать серьезного давления на Украину с целью принудить нас трактовать Минские соглашения так, как того хочет Россия

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников украинской стороны в политической подгруппе переговорщиков в Минском формате Сергей Гармаш признался, что обеспокоен тем, что было озвучено по итогам встречи в Париже.

"Исходя из слов Дмитрия Козака (замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует отношения с Украиной и представляет российскую сторону как политсоветник на переговорах в нормандском формате – прим. ред.), за ближайшие две недели до следующей встречи в Берлине стороны будут пытаться найти единую трактовку Минских соглашений. Вот только поиски этой единой трактовки будут проходить фактически под дулами автоматов. А именно – при условии скопления российских войск на наших границах, при угрозе глобальной войны, которую боятся Германия и Франция. Учитывая это, можно ожидать серьезного давления на Украину с целью принудить нас трактовать Минские соглашения так, как того хочет Россия", – отмечает Сергей Гармаш.

По его словам, Козак уже обозначил, что основным вопросом, ради которого и была взята двухнедельная пауза, является возможность прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Как минимум – рассмотрение документов, которые представители ОРДЛО предлагают в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Более того – Козак предупредил, что без этого подвижек в переговорах не будет

"Позиция РФ остается такой же, как и ранее. Она навязывает нам трактовку Минских соглашений, в которой стороной конфликта является не Россия, а ОРДЛО. Если этот вопрос уже обсуждается Германией и Францией, значит, Россия надеется, что получит то, его хочет, – считает Сергей Гармаш. – И нам не нужно даже ввести какие-то прямые переговоры с сепаратистами, о возможности чего писала накануне встречи в Париже немецкая пресса. Москву вполне устроит, если мы просто в рамках ТКГ начнем рассматривать документы, предлагаемые Донецком и Луганском. Это уже будет субъективизация ОРДЛО и де-факто признание их, а не РФ, стороной конфликта".

По мнению Сергея Гармаша, в ближайшие две недели будет решаться судьба даже не Минских соглашений, а украинской государственности.

"Ведь если мы примем российскую трактовку Минских соглашений, это будет означать, что через так называемый особый статус ОРДЛО именно РФ будет руководить Украиной, – поясняет эксперт. – В итоге она блокирует наше вступление в НАТО, аккумулирует вокруг этого особого статуса все пророссийские силы, которые сегодня распорошены в Украине. И это будет серьезным фактором нашей внутренней и внешней политики".

Россия попытается обменять деэскалацию на границах с Украиной на политические уступки в минском процессе от Украины и Запада

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отмечает:

"Слава Богу, что в Париже не договорились о политических уступках со стороны Украины. О том, чего требует Россия: особый статус и прямые переговоры с боевиками".

Алексей Гарань высказал надежду, что Офис президента Украины и его глава Андрей Ермак (представлял украинскую сторону на переговорах) сделали выводы из неудачного парафирования договоренности о консультативном совете с боевиками от 11 марта 2020 года.

"Но опасности остаются, потому что Россия попытается обменять деэскалацию на границах с Украиной на политические уступки в минском процессе от Украины и Запада", – предупреждает эксперт.

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