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Кулеба рассказал, допускает ли Запад отключение России от SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил позицию Киева о необходимости отключения России от международной межбанковской системы SWIFT

сегодня, 09:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что западные союзники должны понимать важность отключения Россия от международной системы SWIFT, как наказание за вторжение агрессора в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Дмитрий Кулеба выразил в своей колонке на "НВ".

Кулеба рассказал, допускает ли Запад отключение России от SWIFT

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр назвал большим успехом то, что отключение России от SWIFT теперь Запад начал всерьез обсуждать и допускать такие санкции против страны-агрессора. Хоть раньше западные партнеры об этом не хотели даже говорить. Сейчас позиция коллективного Запада кардинально изменилась. При этом Кулеба подчеркнул, Украина не видит причина для дискуссий по этому поводу. Вопрос должен быть решен, и Россия должны быть отключена от SWIFT, если решит пойти на новый виток эскалации. Запад должен об этом заявить официально.

По словам Дмитрия Кулебы, украинские дипломаты последние месяцы провели огромное количество встреч с западными партнерами, на которых главное темой было усиление пакета санкций против РФ. Итоги этих переговоров сегодня видит весь мир и в том числе Россия. Пакет новых санкций не только сформирован, но и утвержден. Помимо санкций против России обсуждался вопрос помощи украинской армии. Как результат, все видят то количество самолетов с вооружением, которое прибыло и продолжает прибывать в Киев.

Дипломат добавил, главные аспекты новых санкций против России согласованы на самом высоком уровне с властями США, Великобритании, Канады и ЕС. 

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Владимир Зеленский попытался достучаться к западным лидерам через СМИ: просит усиления санкций против России и конкретных действий.


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Источник: https://nv.ua/opinion/rossiyskaya-agressiya-kakova-strategiya-zapada-budet-li-voyna-kuleba-novosti-ukrainy-50212032.html
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