Российская агрессия: чем Германия могла бы помочь Украине — эксперт

Сдерживая напор российской армии на Донбассе, Украина держит щит для цивилизованный Европы. Такое мнение высказал в последнем интервью немецким журналистам президент Владимир Зеленский. При этом глава государства подчеркнул, что очень благодарен за всю оказанную Германией помощь, хотя ему и кажется, что она могла быть больше.



Зеленский считает, что Германия могла больше помочь Украине в войне с РФ. Фото из открытых источников

Оценивая сказанное президентом специально для портала "Комментарии", политолог Дмитрий Воронков считает, что Зеленский назвал все своими именами, при этом куда деликатнее, чем есть на самом деле.

"В действительности все эти года Германия совместно с Францией не ставили своей целью прижать Россию политически или экономически для достижения мира на востоке Украины, — говорит эксперт. — Европейцы скорее просто играли в публичную PR политику, варьируя между сохранением собственного имиджа как стража демократических ценностей, своими экономическими интересами и попытками влияния на Россию".

Таким образом, по мнению Воронкова, это была игра изначально на два лагеря, такая себе попытка сидеть на двух стульях. С одной стороны — удовлетворяя позиции США, а с другой — не переходя красные линии в отношении РФ.

"Безусловно, Германия при желании могла бы (и может) повлиять на РФ, прежде всего, спекулируя условиями по реализации и эксплуатации СП-2. Именно поэтому Штаты, осознавая ключевую роль по этому вопросу Германии, вели диалог именно с Берлином. А по отношению к РФ ограничивались просто озвучиванием своей позиции", — подчеркивает Дмитрий Воронков.

При этом политолог считает, что Германия могла бы помочь в российско-украинском конфликте реальным санкционным давлением на Кремль. При этом персональные санкции (как делает ЕС) Воронков в расчет не берет — они, по его словам, носят скорее показательный характер; лучше было бы использовать секторальные.

Также Дмитрий Воронков говорит, что при своем политическом влиянии официальный Берлин мог бы "сподвигнуть" на аналогичные действия членов-союзников ЕС, включая ту же Францию.

"То есть при европейской консолидации в отношении российско-украинского конфликта, давление было бы значительнее и ощутимее для Кремля в разы. Но по факту Европа (кроме отдельных наших союзников в лице Литвы, Латвии, Польши и т.д.) не стремилась к эскалации отношений с РФ, а скорее даже ее избегала, — утверждает политолог. — И не потому, что боится с позиции военной силы, а по причине совместных коммерческих интересов, а также возможно опасений с позиции возможного расшатывания Россией и без того уже хрупкого Евросоюза".

Единственным, что вынуждало Германию вводить хоть какие-то санкции, Дмитрий Воронков называет жесткую позицию США, которые задают внешнюю политику и для Европейского союза. Со слов эксперта выходит, что без твердой позиции США особой западной поддержки Украина может не получить.

"И потому Вашингтон для Украины должен быть приоритетом, а только потом Бундестаг", — акцентирует внимание Воронков.

Еще одним из моментов, в которых официальный Берлин мог бы "подсобить" украинской стороне в противостоянии России политолог отмечает предоставление военной помощи.

"Но [Германия] понимала, что РФ это воспринимает, как агрессивное к себе настроение. Потому вместо этого ФРГ ограничивается кредитами или гуманитарными траншами, по, сути, просто откупаясь от активной и радикальной роли в вопросе российской агрессии против Украины", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, к каким агрессивным "сюрпризам" со стороны России готовы украинские политики и военные. Что рассказал Зеленский, читайте в нашем материале.

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