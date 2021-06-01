Российская агрессия: чем Германия могла бы помочь Украине — эксперт

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Вечканова Елена
Сдерживая напор
российской армии на Донбассе, Украина держит щит для цивилизованный Европы.
Такое мнение высказал в последнем интервью немецким журналистам президент
Владимир Зеленский. При этом глава государства подчеркнул, что очень благодарен
за всю оказанную Германией помощь, хотя ему и кажется, что она могла быть
больше.
Зеленский считает, что Германия могла больше помочь Украине в войне с РФ. Фото из открытых источников
Оценивая
сказанное президентом специально для портала "Комментарии", политолог Дмитрий
Воронков считает, что Зеленский назвал все своими именами, при этом куда деликатнее,
чем есть на самом деле.
Таким образом, по
мнению Воронкова, это была игра изначально на два лагеря, такая себе попытка
сидеть на двух стульях. С одной стороны — удовлетворяя позиции США, а с другой —
не переходя красные линии в отношении РФ.
При этом
политолог считает, что Германия могла бы помочь в российско-украинском
конфликте реальным санкционным давлением на Кремль. При этом персональные
санкции (как делает ЕС) Воронков в расчет не берет — они, по его словам, носят скорее
показательный характер; лучше было бы использовать секторальные.
Также Дмитрий
Воронков говорит, что при своем политическом влиянии официальный Берлин мог бы "сподвигнуть"
на аналогичные действия членов-союзников ЕС, включая ту же Францию.
Единственным, что
вынуждало Германию вводить хоть какие-то санкции, Дмитрий Воронков называет
жесткую позицию США, которые задают внешнюю политику и для Европейского союза. Со
слов эксперта выходит, что без твердой позиции США особой западной поддержки
Украина может не получить.
Еще одним из
моментов, в которых официальный Берлин мог бы "подсобить" украинской стороне в
противостоянии России политолог отмечает предоставление военной помощи.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, к каким агрессивным "сюрпризам" со стороны России готовы украинские политики и военные. Что рассказал Зеленский, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, какую альтернативу переговорам "нормандской четверки" предложил президент. К слову, наши эксперты уже проанализировали эту идею — есть свои плюсы и минусы.
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