logo

BTC/USD

48190.29

ETH/USD

4122.23

LTC/USD

152.74

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент В ОП уверяют, что Байден поддержал прямые переговоры Путина и Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

В ОП уверяют, что Байден поддержал прямые переговоры Путина и Зеленского

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина и США скоординировали позиции в дальнейшем процессе по урегулированию конфликта на востоке

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Один из вопросов, который обсуждался во время телефонного разговора президента Украины Зеленского и президента США Байдена касался готовности первого инициировать прямые переговоры с российским президентом Путиным относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Американская сторона такую инициативу поддержала. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, присутствовавший на переговорах.

В ОП уверяют, что Байден поддержал прямые переговоры Путина и Зеленского

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Замглавы ОП рассказал, что ключевым вопросом на переговорах президента Зеленского и президента Байдена был вопрос безопасности, а также сотрудничество Украины и США в оборонной сфере. 

Андрей Сибига отметил, на первый взгляд может показаться, что это незначительная деталь, но беседа не бы ограничена временными рамками, что на самом деле очень важно. По факту состоялся откровенный продолжительный разговор. 

По словам замглавы руководителя ОП, украинская и американская стороны скоординировали дальнейшие действия. В разговоре с американским лидером прозвучал тезис о том, что Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным. 

"Украинская сторона имеет соответствующую позицию и надеяться, что, в том числе, при поддержке международных партнеров такая встреча и такой диалог с президентом России состоится", – отметил Андрей Сибига.

Также в Офисе президента подчеркнули, что действующая украинская власть однозначно выступает за мирное урегулирование конфликта, за то, чтобы главное слово в процессе поиска компромисса сказал дипломатический корпус. Дипломатом вместе с экспертами должны сделать свою работу.

Он добавил, американские и другие партнеры Киева поддерживают позицию власти Украины относительно прямых переговоров между Зеленским и Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — Байден и Путин обменялись угрозами во время разговора. Эксперты рассказали, почему выиграла от этого Украина.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4JortKdqjW4
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!