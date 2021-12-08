У Зеленского рассказали, почему пока не готовы отреагировать на переговоры Байдена-Путина

На данный момент на Банковой не готовы комментировать переговоры между президентом США Байденом и президентом России Путиным. В Офисе президента считают, что давать какие-либо оценки можно будет только после прямого разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет портал "Украинская правда".

Офис президента. Фото: УНИАН

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Зеленский обязательно отреагирует на разговор Байдена и Путина, но только сделает он после очной беседы с главой Белого дома. Сергей Никифоров отметил, что те пресс-релизы, которые появились по итогам разговора Байдена и Путина не могут полностью передать все то, о чем шла речь во время двухчасового разговора двух президентов. Именно поэтому Владимир Зеленский озвучит свою позицию после диалога с Джо Байденом.

При этом Никифоров напомнил, что американская сторона связывалась с Зеленским перед разговором Байдена и Путина. Украинскому президенту звонил госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам пресс-секретаря президента, у украинской власти есть полное доверие к союзникам и партнерам.

Также спикер президента уточнил, что не соответствует действительности информация, обнародованная в СМИ о том, что разговор Зеленского и Байдена был перенесен. На самом деле разговор никто не переносил. Он изначально был запланирован после того, как состоится беседа Байдена и Путина. Стороны договорились на 9 декабря.

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