В ВСК рассказали, давал ли Зеленский указание сорвать операцию по «вагнеровцам»

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский не давал указания отменить спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Глава Офиса президента Андрей Ермак также не имеет никакого отношения к срыву операции. Он не давал таких указаний, потому что у него нет соответствующих полномочий. Как информирует издание "Комментарии", такую информацию озвучила председатель ВСК и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая во время брифинга-обнародования промежуточного заключения парламентской ВСК.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Комментируя новость политтехнолог и журналист Виктор Уколов отметил у себя в Facebook, судя из озвученного главой ВСК на Банковой нашли выход – чтобы Марьяна Безуглая опять чего-то не наговорила, ей строго приказали не нести отсебятину, а только читать то, что написано на листе бумаги. В принципе, она справилась на отлично в отличие от ВСК. Потому что это была самая нерезультативная ВСК в истории Верховной Рады. По сути, за то время, что работала ВСК, так и не было ничего установлено. Зато было доказано, что власть к срыву спецоперации не имеет никакого отношения.
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