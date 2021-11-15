В ВСК рассказали, давал ли Зеленский указание сорвать операцию по «вагнеровцам»

Глава украинского государства Владимир Зеленский не давал указания отменить спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Глава Офиса президента Андрей Ермак также не имеет никакого отношения к срыву операции. Он не давал таких указаний, потому что у него нет соответствующих полномочий. Как информирует издание "Комментарии", такую информацию озвучила председатель ВСК и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая во время брифинга-обнародования промежуточного заключения парламентской ВСК.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Комментируя новость политтехнолог и журналист Виктор Уколов отметил у себя в Facebook, судя из озвученного главой ВСК на Банковой нашли выход – чтобы Марьяна Безуглая опять чего-то не наговорила, ей строго приказали не нести отсебятину, а только читать то, что написано на листе бумаги. В принципе, она справилась на отлично в отличие от ВСК. Потому что это была самая нерезультативная ВСК в истории Верховной Рады. По сути, за то время, что работала ВСК, так и не было ничего установлено. Зато было доказано, что власть к срыву спецоперации не имеет никакого отношения.

"Например, ВСК не смогла установить, кто перенес захват "вагнеровцев" с 25-го на 30-е. Но при этом ВСК точно установила, что это не президент, не руководитель Офиса президента и не министр обороны. Так случилось. То есть захват "вагнеровцев" перенесли, а кто – неизвестно. Мистика! Это как с Трухиным, когда полиция не смогла установить, кто был за рулем. Оно само!", – резюмировал политтехнолог.

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