Омелян: Владимир Александрович, это не «залет», а конкретная статья за госизмену

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что результаты работы ВСК по делу о срыве операции "вагнеровцев" есть ярким подтверждением причастности президента Украины Владимира Зеленского к государственной измене. Теперь президенту придется в одиночку отвечать за преступление, которое он совершил. Как передает издание "Комментарии", об этом Владимир Омелян написал у себя в Facebook.

Владимир Омелян Фото: mind.ua

"В панике, накануне обнародования отчета Беллингкет, Банковая устами народного депутата от "Слуги народа", главы Временной следственной комиссии ВРУ, Марьяны Безуглой обнародовала свои выводы", – отмечает экс-министр.

Владимир Омелян добавляет, конечно же, не обошлось без сенсации. Первое, что следует со сказанного Марьяной Безуглой – спецоперация по "вагнеровцам" все-таки была. Второе – спецоперация была перенесена "неустановленными лицами". Третье – президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак ни в чем не виноваты.

"Владимир Александрович, это не "залет", а конкретная статья за государственную измену. Вас ждет не Ростов, а украинская тюрьма!", – резюмировал экс-министр.

Читайте также на портале "Комментарии" мнение политтехнолога и телеведущего Тараса Березовца – исходя из отчетов ВСК по "вагнеровцам" в Офисе президента решили долго не думать, а сразу решили обвинить во всех преступлениях одного человека – президента Зеленского, отметив, что глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет полномочий давать указания о переносе спецоперации ГУР МОУ. Следовательно, дать команду – перенести спецоперацию по "вагнеровцам" мог только один человек в государстве – Владимир Зеленский.





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