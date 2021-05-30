Путин и Лукашенко покатались на яхте: о чем договорились (ВИДЕО)

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Наталья Некрасова
Президент РФ Владимир
Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поговорили о
государственных делах, катаясь на яхте в Сочи. О сути
переговоров сообщили в пресс-службе Кремля.
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
В ходе морской
прогулки на яхте Путин и Лукашенко обсуждали ситуацию с самолетом Ryanair,
который совершил принудительную посадку в Минске. Отмечается, что Путин поднял
тему задержания в Минске гражданки РФ Софии Сапеги. Девушку журналиста Романа
Протасевича, как его самого, удерживают в белорусском СИЗО.
Путин поручил Министерству иностранных дел РФ "самым внимательным образом отслеживать" ситуацию с Софией Сапегой.
Лукашенко и Путин продолжили обсуждение авиаблокады Беларуси и поручили ведомствам России и Беларуси "проработать все аспекты воздушного сообщения". Также обсуждался вопрос возвращения белорусов из европейских стран, заявили в пресс-службе Кремля.
В пресс-службе
Лукашенко заявили, что "окончательно решен вопрос" о перечислении
второго транша кредита Беларуси в полмиллиарда долларов. Первый транш кредита
на такую же сумму Беларусь получила от Кремля в конце декабря 2020 года. У
Лукашенко также анонсировали открытие новых рейсов "Белавиа" в
российские города.
Тем временем "Белавиа"
продолжает отменять авиарейсы в Европу из-за авиаблокады, которую ввели
страны ЕС после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста журналиста
Романа Протасевича. Так, с 28 мая из-за запрета полетов со стороны Эстонии авиакомпания
до 28 августа отменила рейсы в Таллинн, сообщили в пресс-службе перевозчика.
С 29 мая до 30 июня "Белавиа" также приостановила авиарейсы в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев, а рейс в Стамбул будет выполнятся по измененному маршруту.
Накануне встречи в
Сочи Лукашенко потроллил Байдена и Путина. Официальной реакции на высказывание
посадить самолет Байдена в сопровождении белорусских истребителей ни со стороны
Белого дома, ни со стороны Кремля не было, а в Украине отреагировали на "шутку"
Лукашенко.
Напомним, Украина запретила авиасообщение с Беларусью и закрыла для белорусских самолетов воздушное пространство.
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