Путин и Лукашенко покатались на яхте: о чем договорились (ВИДЕО)



















Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поговорили о государственных делах, катаясь на яхте в Сочи. О сути переговоров сообщили в пресс-службе Кремля.



Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В ходе морской прогулки на яхте Путин и Лукашенко обсуждали ситуацию с самолетом Ryanair, который совершил принудительную посадку в Минске. Отмечается, что Путин поднял тему задержания в Минске гражданки РФ Софии Сапеги. Девушку журналиста Романа Протасевича, как его самого, удерживают в белорусском СИЗО.



Путин поручил Министерству иностранных дел РФ "самым внимательным образом отслеживать" ситуацию с Софией Сапегой.

Лукашенко и Путин продолжили обсуждение авиаблокады Беларуси и поручили ведомствам России и Беларуси "проработать все аспекты воздушного сообщения". Также обсуждался вопрос возвращения белорусов из европейских стран, заявили в пресс-службе Кремля.

В пресс-службе Лукашенко заявили, что "окончательно решен вопрос" о перечислении второго транша кредита Беларуси в полмиллиарда долларов. Первый транш кредита на такую же сумму Беларусь получила от Кремля в конце декабря 2020 года. У Лукашенко также анонсировали открытие новых рейсов "Белавиа" в российские города.







Тем временем "Белавиа" продолжает отменять авиарейсы в Европу из-за авиаблокады, которую ввели страны ЕС после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича. Так, с 28 мая из-за запрета полетов со стороны Эстонии авиакомпания до 28 августа отменила рейсы в Таллинн, сообщили в пресс-службе перевозчика.



С 29 мая до 30 июня "Белавиа" также приостановила авиарейсы в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев, а рейс в Стамбул будет выполнятся по измененному маршруту.

Накануне встречи в Сочи Лукашенко потроллил Байдена и Путина. Официальной реакции на высказывание посадить самолет Байдена в сопровождении белорусских истребителей ни со стороны Белого дома, ни со стороны Кремля не было, а в Украине отреагировали на "шутку" Лукашенко.

Напомним, Украина запретила авиасообщение с Беларусью и закрыла для белорусских самолетов воздушное пространство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!