"Замочили" на всю катушку: о чем Лукашенко пожаловался Путину

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Наталья Некрасова
Самопровозглашенный
президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром
Путиным в Сочи пожаловался на запрет авиаперелетов в страны Европы, который крайне
негативно отразился на государственной авиакомпании "Белавиа". Стенограмма
разговора Путина и Лукашенко обнародована на официальном сайте Кремля.
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Лукашенко отметил, что в прошлом году авиакомпания "Белавиа" в период жесткого локдауна во многих странах мира из-за пандемии коронавируса по просьбе европейских лидеров помогала с эвакуацией граждан ЕС.
Он заявил, что тогда
Европа была благодарна Беларуси, а к ситуации с принудительной посадкой самолета
Ryanair "Белавиа" не имеет никакого отношения.
Трудовой коллектив "Белавиа" наказали незаслуженно, уверен Лукашенко. Он заявил, что имеет "некоторые документы", которые готов показать Путину. Якобы они доказывают, что страны Запада пытаются "раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года".
Путин в свою очередь напомнил ситуацию с самолетом президента Боливии — "в свое время посадили, президента вывели из самолёта — и ничего, тишина".
Напомним, после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста журналиста Протасевича в Минске Украина запретила авиасообщение с Беларусью, а белорусским самолетам — осуществлять полеты в украинском воздушном пространстве. Кроме того, ряд европейских стран ввели запрет на авиаперелеты с Беларусью и закрыли своевоздушное пространство для "Белавиа".
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