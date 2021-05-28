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"Замочили" на всю катушку: о чем Лукашенко пожаловался Путину

Закрытие воздушного пространства в страны Европы после инцидента с самолетом Ryanair больно ударило по белорусской авиакомпании "Белавиа"

сегодня, 21:23
Автор:

Наталья Некрасова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи пожаловался на запрет авиаперелетов в страны Европы, который крайне негативно отразился на государственной авиакомпании "Белавиа". Стенограмма разговора Путина и Лукашенко обнародована на официальном сайте Кремля.

"Замочили" на всю катушку: о чем Лукашенко пожаловался Путину

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Лукашенко отметил, что в прошлом году авиакомпания "Белавиа" в период жесткого локдауна во многих странах мира из-за пандемии коронавируса по просьбе европейских лидеров помогала с эвакуацией граждан ЕС.

"Один аэропорт в Минске работал, и мы вывозили своих людей. Они все закрыли. И попросили "Белавиа" — представляете, какая мерзость? Они попросили нашу компанию, и наша компания вывезла тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев (у них вообще было наглухо закрыто), американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали людей, и мы им туда отвозили", — возмутился Лукашенко.

Он заявил, что тогда Европа была благодарна Беларуси, а к ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair "Белавиа" не имеет никакого отношения.

"Чужой самолет. Упрекают военных, что мы его посадили. "Белавиа" при чём? "Замочили" на всю катушку. И если бы не вы в этот период… Я смотрю, москвичи, Москва отказывает — летите вокруг Беларуси, не принимают самолёты в Москве. Сразу почувствовали", — пожаловался Путину Лукашенко.

Трудовой коллектив "Белавиа" наказали незаслуженно, уверен Лукашенко. Он заявил, что имеет "некоторые документы", которые готов показать Путину. Якобы они доказывают, что страны Запада пытаются "раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года".

Путин в свою очередь напомнил ситуацию с самолетом президента Боливии — "в свое время посадили, президента вывели из самолёта — и ничего, тишина".

Напомним, после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста журналиста Протасевича в Минске Украина запретила авиасообщение с Беларусью, а белорусским самолетам — осуществлять полеты в украинском воздушном пространстве. Кроме того, ряд европейских стран ввели запрет на авиаперелеты с Беларусью и закрыли своевоздушное пространство для "Белавиа".


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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/65699
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