«Позвони мне, позвони»: есть ли условия для разговора между Зеленским и Байденом

В посольстве США заверили, что телефонный разговор между президентами Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским состоится в обязательном порядке, причем без каких-либо условий с американской стороны. Многие украинцы уже давно задаются вопросом, почему же так важен этот звонок. "Комментарии" решили спросить об этом у экспертов, а заодно уточнить, действительно ли разговор глав государств может пройти без условий и какие темы, вероятно, будут подняты.



США хотят от Зеленского активных реформ. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Звонок Байдена может быть "волшебным пенделем"

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко подчеркивает, что в США ожидают, когда украинские власти перейдут от пиара на теме борьбы с олигархами непосредственно к этой самой борьбе. И во многом от этого будет зависеть звонок Байдена.

Бобыренко напоминает: недавно американское издание The Washington Post написало, что администрация нового президента США может откладывать телефонный разговор Байдена с Зеленским специально. Причина — все то же ожидание от Банковой реальных усилий в борьбе с коррупцией, реформированием, а также — поддержки уголовных обвинений против олигарха Игоря Коломойского (в Штатах против него открыт ряд дел).

"Маркер таков, что Украина, вслед за США, должна "догонять" Коломойского. А у нас в этом смысле пока — лишь понты да дымовая завеса. Выгнали попавшего под американские санкции Дубинского из фракции, потом — из партии. Тоже мне подвиг. Задержали и отпустили под баснословный залог бывших менеджеров ПриватБанка. Идут точечные удары по людям, которые связаны с Коломойским. А по нему самому — ничего", — отмечает аналитик.

Бобыренко убежден, что два критерия будут свидетельствовать о том, что украинские власти реально взялись за Коломойского. Первый – когда его канал "1+1", где ранее "фестивалил" Зеленский, начнет "мочить" нынешнего президента, как ранее бил по Порошенко. Второй — когда будут выдвинутые прямые обвинения против Коломойского в самой Украине.

"А пока нет реальных шагов по борьбе с коррупцией, нет реальных реформ, нет реальной деолигархизации, нет и смысла Байдену говорит с Зеленским. Впрочем, даже если он позвонит, то лишь для того, что дать "волшебный пендель" по всем вышеназванным направлениям", — считает Виктор Бобыренко.

"Для Байдена Украина — как горячая картошка"

Аналитик центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк считает, что звонок Байдена Зеленскому, о котором так много говорят (в ожидании) — важен. Ведь это будет первый официальный контакт новоизбранного президента США с президентом Украины.

"С инаугурации Байдена прошло два месяца. Это довольно длительный период. Да, были общения на уровне министров обороны, глав внешнеполитических ведомств. Но президентский разговор — это всё же другое… А на этом уровне пока — никакой коммуникации. Мы знаем, что есть определенные сигналы касательно того, что администрация Байдена ждет от украинской власти. В том числе — борьба с олигархатом. Американцы заинтересованы в том, чтобы Зеленский "обнулил" Коломойского и других. Он, вроде, посылает сигналы – смотрите, я стараюсь, я что-то делаю. Санкционного Дубинского вот изгнали из фракции и партии, прочее. Но в Вашингтоне считают, что этого недостаточно. Дубинский ведь не олигарх. Они ждут, когда у нас возьмутся, прежде всего, за Коломойского. Потом — за Фирташа (хоть сам он не здесь, но можно хорошо ударит по его бизнесу). Возможно, дойдет дело до Ахметова. Западные партнеры хотят, чтобы это олигаршье сословие пропало. Или стало таким как Пинчук — не особо вмешивалось в политику", — поясняет Анатолий Октисюк.

Вторым важным условием, выставленным нам Штатам, аналитик называет независимые антикоррупционные структуры (НАБУ, САП, антикоррупционный суд и т.д).

"Это — детище демократов. В том числе американских. И все попытки нашей власти поменять законодательство, все "наезды" со стороны КСУ на антикоррупционные структуры болезненно воспринимаются в американском посольстве и вообще в США", — подчеркивает эксперт.

Третьим сигналом он называет борьбу с монополиями, приватизацию. Должны быть сделаны серьезные шаги в этом направлении, чтобы убрать коррупционеров кормушки.

"Звонок может состояться и до того, как это всё сделают. В том числе — чтобы подчеркнуть, что именно сделать надо. Поднимать будут традиционные темы — конфликт на Донбассе, реформы, борьба с коррупцией, — считает Анатолий Октисюк. — При этом важно понимать, что для Байдена Украина — как горячая картошка. Он обжегся тут уже не один раз. Всякого рода пленки, расследования, которые бьют по его имиджу. Для Байдена украинская тема — токсична. Будет всегда ассоциироваться со скандалами. Потому публично он не будет как-то остро реагировать на украинский кейс".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению специалиста, к отсутствию диалога между Байденом и Зеленским может быть причастен экс-президент Украины Петр Порошенко.

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