Путин отреагировал на слова Байдена про убийцу детским стишком (ВИДЕО)

Пожеланием здоровья — именно бы так при личной встрече отреагировал президент России Владимир Путин на то, что американский лидер Джозеф Байден считает его убийцей. Об этом Путин заявил во время интервью российским СМИ, видео опубликовал Telegram-канал "Украина сейчас".



Путин считает, что Байден видит убийцу в себе. Фото из открытых источников

Помимо прочего Путин в своей речи вспомнил о детском стишке, который, по его мнению, идеально передает сложившуюся ситуацию между лидерами двух стран.

"В детстве, когда спорили во дворе друг с другом, мы говорили: "Кто как обзывается, сам так называется". Это не случайно. Смысл очень глубокий, психологический в этом стишке", — заявил президент России.

По мнению Путина, каждая личность, которая рассуждает о другом человеке, невольно ищет в нем себя, "словно смотрится в зеркало". Оценивая чужие действия, считает глава РФ, мы ищем схожие с личными качества и черты характера. Этим политик всячески пытается намекнуть, что Джозеф Байден своим заявлением лишь пытается переложить ответственность за проступки на плечи других, в том числе и самого Путина.

Также президент России подтвердил информацию о том, что они с Байденом лично знакомы. На вопрос о том, как бы отреагировал Путин на заявления Байдена при личной встрече, тот был краток:

"Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" — ответил политик, подчеркнув, что говорит серьёзно и без иронии.

Напомним, что подорвавшие Сеть слова о Путине прозвучали во время интервью Байдена на телеканале ABC News. Американский президент лишь ответил на вопрос журналиста, считает ли он главу РФ убийцей. Какой глубинный смысл и новую трактовку в этих словах отыскали представители российских СМИ, можно подробней узнать в публикации на портале "Комментарии".

Также ранее на сайте мы рассказывали о реакции экс-президента Украины Петра Порошенко на заявление Байдена.

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