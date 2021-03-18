logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.03.2021

BTC/USD

55799.47

ETH/USD

1721.75

LTC/USD

201.41

НБУ 18.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Путин отреагировал на слова Байдена про убийцу детским стишком (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин отреагировал на слова Байдена про убийцу детским стишком (ВИДЕО)

«Кто как обзывается, сам так называется», — считает российский президент

сегодня, 14:49
Автор:

Вечканова Елена

Пожеланием здоровья — именно бы так при личной встрече отреагировал президент России Владимир Путин на то, что американский лидер Джозеф Байден считает его убийцей. Об этом Путин заявил во время интервью российским СМИ, видео опубликовал Telegram-канал "Украина сейчас".

Путин отреагировал на слова Байдена про убийцу детским стишком (ВИДЕО)

Путин считает, что Байден видит убийцу в себе. Фото из открытых источников

Помимо прочего Путин в своей речи вспомнил о детском стишке, который, по его мнению, идеально передает сложившуюся ситуацию между лидерами двух стран.

"В детстве, когда спорили во дворе друг с другом, мы говорили: "Кто как обзывается, сам так называется". Это не случайно. Смысл очень глубокий, психологический в этом стишке", — заявил президент России.

По мнению Путина, каждая личность, которая рассуждает о другом человеке, невольно ищет в нем себя, "словно смотрится в зеркало". Оценивая чужие действия, считает глава РФ, мы ищем схожие с личными качества и черты характера. Этим политик всячески пытается намекнуть, что Джозеф Байден своим заявлением лишь пытается переложить ответственность за проступки на плечи других, в том числе и самого Путина.

Также президент России подтвердил информацию о том, что они с Байденом лично знакомы. На вопрос о том, как бы отреагировал Путин на заявления Байдена при личной встрече, тот был краток:

"Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" — ответил политик, подчеркнув, что говорит серьёзно и без иронии.

Напомним, что подорвавшие Сеть слова о Путине прозвучали во время интервью Байдена на телеканале ABC News. Американский президент лишь ответил на вопрос журналиста, считает ли он главу РФ убийцей. Какой глубинный смысл и новую трактовку в этих словах отыскали представители российских СМИ, можно подробней узнать в публикации на портале "Комментарии".

Также ранее на сайте мы рассказывали о реакции экс-президента Украины Петра Порошенко на заявление Байдена.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/u_now/10662
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ